"Dark was the night", l'hommage du metteur en scène Emmanuel Meirieu au bluesman Blind Willie Johnson

FTR

Dans sa nouvelle pièce de théâtre, le metteur en scène raconte l'histoire oubliée du musicien afro-américain Blind Willie Johnson dont l'un des titres phares, Dark was the night, fut gravé sur un disque en or envoyé dans l'espace. À découvrir du 4 au 6 octobre 2022 à la MC2 de Grenoble.

L'acteur et metteur en scène Emmanuel Meirieu revient à la MC2 de Grenoble avec une nouvelle pièce de théâtre intitulée Dark was the night. Après Les Naufragés sur des sans-abri à Paris, Emmanuel Meirieu se place une nouvelle fois du côté des invisibles et des oubliés. L'auteur engagé retrace ici l'histoire méconnue mais vraie du bluesman Blind Willie Johnson.

L'artiste noir américain a vécu l'entièreté de sa vie dans la pauvreté, bien que ses disques se soient vendus de son vivant. Devenu aveugle très jeune, "il a construit sa propre guitare et s'est mis à jouer de manière instinctive. Il a inventé des sons que l'on retrouve dans le blues encore aujourd'hui", explique le comédien Jean-Erns Marie-Louise, l'un des protagonistes de la pièce.

Un destin tragique et méconnu

Blind Willie Johnson meurt d'une pneumonie à 48 ans, refusé à l'hôpital parce qu'il était noir et aveugle. "Il est mort de maladie, dans la pauvreté. Près de 40 ans après, on lui rend hommage en l'envoyant dans l'espace pour représenter l'humanité", raconte Jean-Erns Marie-Louise.

En effet, l'une de ses chansons phares, Dark was the night, cold was the ground, est gravée sur un disque en or embarqué à bord de la sonde spatiale Voyager en 1977. Les scientifiques de la Nasa l'ont choisie avec 26 autres morceaux, une centaine de photographies et des salutations en 55 langues, pour représenter les sonorités de la vie sur terre en vue d'une hypothétique rencontre avec d'autres formes de vie dans l'univers.

Égrenant des tranches de vie entre le Texas des années 20 et le lancement de la sonde, la pièce raconte l'histoire de ce talentueux musicien, met en avant sa voix et ainsi, réhabilite le chanteur à la vie misérable mais au destin intergalactique.

Dark was the night d'Emmanuel Meirieu. Du mardi 4 au jeudi 6 octobre 2022 à la MC2 de Grenoble puis en tournée dans toute la France. Tarif plein 28 euros, tarif réduit 5 euros.