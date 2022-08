Dans les châteaux de Dordogne, une troupe de théâtre invite les spectateurs à jouer "Le songe d'une nuit d'été" de Shakespeare

À Thonac en Dordogne, la cour du château de Losse se transforme à la nuit tombée en scène à ciel ouvert. Le site majestueux a été sélectionné dans la programmation du festival "Rêve en Vézère" pour accueillir la troupe des Compagnons d'Ulysse.

Les cinq comédiens de la compagnie proposent jusqu'au 11 août 2022, une version insolite et interactive du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. "Ils sont vraiment dans le délire, je recommande", se réjouit une spectatrice.

France 3 Aquitaine V. Fize / B. Lasseguette / S. Giraud

Des spectateurs sur scène

Dans l'écrin de la Vézère, derrière les murs du château de Losse, une forêt magique a poussé, celle du Songe d'une nuit d'été. Un rêve éveillé, déjanté, auquel le public est d'emblée invité à participer. Tranquillement installés sur des bancs en bois, les spectateurs sont interpellés par les comédiens. "On a besoin de les amener toujours plus près de nous, les gens demandent de plus en plus ça, de participer, d'être au plus proche des acteurs, donc ça se fait d'une façon très naturelle et très spontanée", assure le metteur en scène Jean-Baptiste Siaussat.

L'engagement des comédiens et le dispositif scénique font mouche auprès du public. "Un peu surpris de vivre cette expérience-là, mais ravi", commente un spectateur.

Libre adaptation du "Songe d'une nuit d'été"

Avec une mise en scène très originale, débridée, pleine d'humour et de tendresse, cette version de la comédie de Shakespeare aborde aussi certains sujets d'actualité avec un brin de folie. "La première étape c'est d'abord de la rendre accessible au public quand on sait cette longue et foisonnante pièce de Shakespeare et on y ajoute aussi notre sauce avec nos questionnements par rapport à l'écologie", précise Fanny Tramcourt, co-directrice artistique.

Jean Baptiste Siaussat, co-directeur du festival "Rêve en Vézère" (France 3 Nouvelle Aquitaine)

L'idée du festival du Rêve en Vézère a germé dans les esprits créatifs et artistiques des comédiens et metteurs en scène Fanny Tramcourt et Jean-Baptiste Siaussat. L'objectif principal étant de mettre à l'honneur le riche patrimoine du Périgord dans une formule originale.

Fanny Tramcourt, co-directrice artistique du festival "Rêve en Vézère" (France 3 Nouvelle Aquitaine)

Chaque année, le festival investit des sites historiques et villages du département qui désirent recevoir une ou plusieurs représentations théâtrales en plein air durant la période estivale. Le patrimoine local s'offre ainsi une nouvelle vie en servant d'écrin et de scène à une programmation éclectique : des grands classiques mais aussi des spectacles humoristiques ou des jeunes talents sont programmés.

"Rêve en Vézère" se poursuit jusqu'au 12 août 2022.

"Songe d'une nuit d'été le 8 août au Château de Hautefort et le 11 août au Lardin Saint-Lazare

"Georges Dandin" de Molière le 9 août au château de Tourtoirac

Scène ouverte régionale le 12 août au Lardin Saint-Lazare