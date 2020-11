Confinée, la Comédie de Caen innove avec des représentations en direct et gratuites sur internet

Se réinventer en cette période compliquée, garder le lien avec son public et pourquoi pas, en conquérir un nouveau. Le théâtre la Comédie de Caen a décidé de diffuser en direct et gratuitement en ligne, les représentations de la pièce Radubôru, poupée d’amour d’Olivier Lopez. Une façon de garder le lien avec le public d’habitués mais aussi, grâce à internet, d’attirer de nouvelles personnes.

Pour réaliser cette captation en direct, comédiens et techniciens ont dû s’adapter et la mise en scène évoluer. Des écrans sont apparus sur la scène montrant les comédiens sous un autre angle : "On voit ainsi des détails du jeu des comédiens, des regards, des choses qui sont un peu plus intimes et qu’on a souvent du mal à percevoir au théâtre", précise l’auteur et metteur en scène. Autre originalité, les comédiens disposent d’une caméra, et quand ils ne jouent pas, ils filment en direct leurs partenaires donnant ainsi une vision de la scène que le public n’aurait pas en temps normal.

Fable politique

Le pitch : Nora et Thierry, futurs parents, s’inquiètent de leur avenir. L’usine de jouets où ils travaillent vient d’être cédée à un groupe japonais spécialisé dans la fabrication des "poupées d’amour" (rabudôru). Barbies géantes, troublantes de réalisme, réservées aux jeux d’adultes.

Ces poupées et la vision rétrograde des femmes ne sont pas du goût de Nora qui va déclencher un mouvement de protestation au sein de l’entreprise. Mais tous ne la suivent pas dans son combat, même Thierry en achète une pour son père en proie à la solitude et la maladie…

Derrière l’anecdote plaisante, la fable devient politique car vouloir s’approprier ce qui nous entoure, consommer, jeter, consommer encore, jeter encore, conduit l’humanité au désastre.

"Radubôru, poupée d’amour" - Texte et mise en scène d’Olivier Lopez - Tous les soirs en direct à 21h jusqu’au 14 novembre sur le site de la Comédie de Caen.