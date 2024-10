"Belvédère" : une pièce en trompe-l'œil, entre imaginaire et réalité, vie et écriture

C'est à un étrange voyage que nous invite Belvédère, dans l'espace clos d'une chambre d'hôpital, où Antonia, écrivaine, reçoit la visite de son médecin psychiatre, le docteur Lessourd, et d'un ancien amant, Stéphane. Mais sont-ils réels où l'incarnation sur scène des personnages de la pièce qu'est en train d'écrire cette énigmatique patiente ?

Pièce à tiroirs, donc à rebondissements continuels, Belvédère se joue jusqu'à fin octobre au Guichet Montparnasse, à Paris.

L'arroseur arrosé

Après avoir été représentée un peu partout en Europe et avoir reçu plusieurs prix, Belvédère d'Ana-Maria Bamberger, dramaturge d'origine roumaine qui écrit en français, anglais, allemand et roumain, arrive en France. Catherine Mahieu, à la fois metteuse en scène et comédienne dans le rôle principal d'Antonia, s'est totalement approprié ce texte riche et lisible à plusieurs niveaux qui se révèlent au cours d'une progression narrative minutée et rythmée.

La présence d'Antonia en psychiatrie hospitalière interpelle la principale intéressée et les spectateurs, d'autant plus que celle-ci se révèle être une écrivaine célèbre. La visite du médecin introduit le thème inhérent au sujet : l'arroseur arrosé, en l'occurrence le psychiatre analysé par sa patiente. En effet, Antonia décèle en lui une faille dans son "toc" de se ronger les ongles en permanence.

La créativité en analyse

Dénommé onychophagie dans sa terminologie scientifique, ce geste compulsif est symptomatique d'une charge émotionnelle, d'un stress ou d'une pensée encombrante, voire lié à certains troubles mentaux. Il peut donc être le symptôme d'un besoin d'aide psychologique. De sujet, Antonia devient objet et le docteur Lessourd (le patronyme est chargé pour un psychiatre censé être à l'écoute), passe du praticien à un patient potentiel.

Ce n'est que le premier revirement de situation de la pièce Belvédère, qui va aller crescendo en surprises, menée par Catherine Mahieu, dans le rôle d'Antonia, accompagnée de Sébastien Bourbon (Stéphane) et Aymeric Naudé (Dr Lessourd). Centré de prime abord autour de l'univers psychiatrique hospitalier, Belvédère offre dans un deuxième temps un regard introspectif sur le processus de création, vu avec acuité et perspicacité par une créatrice. Une sorte d'autoanalyse de la créativité.

"Belvédère"

D'Ana-Maria Bamberger

Mise en scène : Catherine Mahieu

Avec : Sébastien Bourbon, Catherine Mahieu, Aymeric Naudé

Jusqu'au 27 octobre 2024, jeudi à 20h45, dimanche à 18h

Guichet Montparnasse

15 rue du Maine, 75014 Paris

Tél : 01 43 27 88 61