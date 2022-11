À Nîmes, l'histoire des "Enfants réunionnais de la Creuse" racontée dans un spectacle émouvant et utile

"Tous nos Ciels", c'est l'histoire des milliers d'enfants réunionnais enlevés à leurs familles et envoyés en métropole à partir des années 1960. Le collectif montpelliérain V.1 s'empare de ce sujet longtemps passé sous silence et le joue pour la première fois au théâtre de l'Odéon de Nîmes les 22 et 23 novembre.

C'est un scandale d'État peu connu des Français, l'histoire tragique des "Enfants réunionnais dits de la Creuse" est aujourd'hui racontée dans le spectacle Tous nos ciels.

Le collectif montpelliérain V.1 le présente au théâtre de l'Odéon de Nîmes les 22 et 23 novembre 2022.

Portraits de vies déplacées

L'histoire de Tous nos Ciels suit le chemin chaotique de Valérie Andanson, une petite fille réunionnaise arrachée à son île à l'âge de trois ans. Une histoire vraie comme celle de milliers d'autres enfants de la Réunion. Entre 1962 et 1984, plus de deux mille mineurs sont envoyés de force dans la Creuse par l'administration pour repeupler les campagnes. Près de 200 d'entre eux ont transité par le foyer d'enfance de Guéret. "On part du point de départ de la Réunion, son arrivée en Creuse au foyer de Guéret, la séparation avec ses frères et sœurs et on retrace le parcours de Valérie jusqu'à ses 40 ans", explique Jessica Ramassamy, autrice de Tous nos Ciels et comédienne.

Dans une mise en scène intimiste, le trio de comédiennes retrace avec rythme et parfois même humour le parcours de ces enfants. "Je ne voulais surtout pas aborder ce sujet avec quelque chose de triste et de lourd. Ce que je voulais, c'est apporter du recul et de la distance, de la subtilité, de la vie et donc de la couleur", détaille le metteur en scène Elian Planes.

L'identité créole

Placés pour une période plus ou moins longue avant d'être dispersés dans plus de quatre-vingt départements de l'Hexagone, certains de ces enfants réunionnais connaîtront des moments de liberté et d'insouciance mais la plupart de ces mineurs séparés de leur fratrie seront ballottés de foyers en familles d'accueil où ils seront exploités dans des fermes.

Une vie d'exil semée de questionnement identitaire. À travers ce témoignage, le collectif V.1 met en lumière une page sombre de l'histoire française qui a longtemps été passée sous silence. "Moi j'ai entendu énormément de légendes, de souvenirs, de choses qui étaient arrivées à d'autres personnes et donc c'était important de jouer aussi en Créole, de retrouver cette identité-là", rapporte la comédienne Virginie Sibalo d’origine réunionnaise.



Si certains étaient orphelins, d'autres ont été enlevés à leur parents. Des familles pauvres à qui l'Etat français fait la promesse pour leur progéniture d'une vie meilleure. Alors qu'on leur avait promis de grandes études et des retours réguliers sur leur île natale, ces enfants déracinés serviront de main d'œuvre et ne reverront la Réunion que des décennies plus tard. Certains n'ont jamais retrouvé leurs parents biologiques.

Depuis 2013, le 20 novembre, on commémore chaque année de l'histoire "des enfants dits de la Creuse". Une stèle a été posée à l’aéroport d’Orly le 17 février 2022 pour commémorer l’exil des enfants réunionnais.

"Tous nos ciels" est présentée les mardi 22 et mercredi 23 novembre 2022 au théâtre l’Odéon à Nîmes. Puis, le collectif V.1 s’envolera pour la Réunion. Une trentaine d’ex-mineurs d’origine réunionnaise viendront de métropole pour participer à cet événement.