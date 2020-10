À Reims, une visite insolite à la lampe de poche pour (re)découvrir le cirque et le théâtre du Manège

Une expérience surprenante était proposée pour la première fois au Manège de Reims : une exploration nocturne du cirque et du théâtre à la lampe de poche.

Faire revenir le public pour que vive la culture. Depuis le déconfinement, les acteurs culturels rivalisent d’imagination pour proposer de nouvelles expériences afin de renouer les liens avec le public. Le Manège de Reims - scène nationale a imaginé une visite insolite de son cirque et du théâtre. Une déambulation nocturne à la seule lueur des lampes de poche.

Expérience sensorielle

21h, le cirque de Reims plonge dans le noir et accueille une poignée de privilégiés pour une expérience inédite. Munis d’une lampe, ils partent à la découverte du lieu et de son histoire accompagnés d’une guide. Une fois habitués à l’obscurité, chacun pose son halo lumineux sur ce qui l’intrigue. Pour ceux qui connaissent le Manège, cette exploration nocturne est aussi l’occasion de découvrir les coulisses et certains lieux habituellement inaccessibles au public.

Sans les comédiens, sans le metteur en scène, être dans le noir et s’imaginer un futur spectacle, c’est assez troublant mais agréableUne visiteuse nocturne

Conquérir de nouveaux publics

Cette visite nocturne conçue comme une expérience à part entière est une nouvelle porte d'entrée au Manège, pour que le public réinvestisse ce lieu culturel majeur. Pour Céline Gruyer, la responsable des relations publiques, il s’agit grâce à des expériences décalées comme celle-ci d’attirer aussi de nouveaux spectateurs : "Cette expérience est destinée d'une part à faire découvrir le Manège à des personnes qui ne seraient jamais venues ou pas venues depuis longtemps, et d'autre part à enrichir le parcours du spectateur".

Des ateliers parents-enfants avec des artistes ou des visites dédiées aux familles sont également proposées. Côté visites nocturnes, de nouvelles dates devraient être proposées dans les prochains mois.