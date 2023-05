A Paris, l’adaptation féérique de "20 000 lieues sous les mers" de Christian Hecq revient au Théâtre de la Porte Saint-Martin

Huit ans après sa création, le chef-d’œuvre de Jules Verne revisité par le sociétaire de la Comédie-Française et la plasticienne Valérie Lesort est à nouveau sur les planches. Spectacle fantaisiste et burlesque, il avait à l’époque remporté un vif succès.

Présenté pour la première fois en 2015 au Théâtre du Vieux-Colombier de la Comédie-Française, la pièce a décroché en 2016 le Molière de la création visuelle. Une récompense qui a conduit le spectacle à partir en tournée. Aujourd’hui, cette version théâtrale de "20 000 lieues sous les mers" poursuit sa merveilleuse aventure sous-marine sur la scène du Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu’au 23 juillet 2023.

France 3 Ile-de-France

Des marionnettes spectaculaires

C’est un spectacle qui devrait encore embarquer de nombreux moussaillons. Il faut dire que la scénographie est tout simplement magique. Devant les hublots du Nautilus, le vaisseau du capitaine Nemo, passent, tour à tour, de magnifiques méduses bicolores orange et bleu, des poissons plus vrais que nature tout droit sortis d’un film d’animation. Il s’agit en fait de marionnettes discrètement manipulées par des comédiens. Les enfants n’y voient que du feu. "J’ai trouvé cela génial. Les marionnettes étaient magnifiques" explique enthousiaste une jeune spectatrice. "On se demande comment ils font" s’interroge un petit garçon.

La manipulation des marionnettes est réglée au millimètre près. Des semaines de répétition ont été nécessaires pour en arriver là. "On essaye de faire des marionnettes qui sont manipulées directement à la main. Le caractère du comédien passe à travers l’objet" explique la plasticienne et metteuse en scène Valérie Lesort. "La marionnette permet des expressions que nous sommes incapables de faire. On peut obtenir une rapidité d’exécution que notre propre corps, de par son poids, ne peut pas atteindre" ajoute le metteur en scène Christian Hecq.

Des personnages fidèles au roman de Jules Verne

Accompagnés de cette troupe de poissons, les comédiens campent avec drôlerie les personnages imaginés par Jules Verne. Il y a le fameux capitaine Nemo qui parcourt les fonds sous-marins avec son Nautilus, un navire de pointe pour son époque. Le professeur Aronnax et son fidèle domestique Conseil ainsi que Ned Land sont des naufragés, après une fâcheuse confrontation avec le monstre des mers qu’ils pourchassaient. Les trois hommes deviennent les prisonniers du capitaine Nemo, avec lequel ils partent faire un tour du monde des profondeurs. Une aventure qui, dans la pièce, atteint le summum du rocambolesque.

Le capitaine Nemo et ses trois prisonniers (France 3 Ile-de-France)

"20 000 lieues sous les mers" de Christian Hecq et Valérie Lesort

Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu’au 23 juillet 2023

(16 bd Saint-Martin 75010, du mardi au vendredi à 20h, samedi à 20h30, dimanche à 16h, de 12 à 43 euros)