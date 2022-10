A Marseille, Jacques Weber est le patriarche déchu du "Roi Lear" de Shakespeare

Le Roi Lear a le vent en poupe. Deux comédiens de renom interprètent actuellement ce rôle magistral, Denis Podalydès à la Comédie-Française et Jacques Weber au Théâtre National de Marseille. La cité phocéenne accueille la célèbre tragédie familiale de Shakespeare jusqu’au 21 octobre 2022.

Un rôle attendu

Jouer le Roi Lear est le rêve de tout comédien de théâtre. Jacques Weber endosse ce rôle pour la première fois. A 73 ans, il campe avec brio le monarque vieillissant de William Shakespeare, déchu et démuni. Le Roi Lear a décidé de quitter son trône. Il annonce qu’il veut partager le pouvoir entre ses trois filles mais ces dernières doivent lui déclarer son affection. Ce que la cadette, la douce Cordélia, refuse. Un affront que ne supporte pas le monarque, d’autant plus qu’elle est sa préférée. Il la déshérite et sombre dans la déraison et la solitude.

Jacques Weber, "un cyclope"

Sur scène, Jacques Weber interprète pendant trois heures, avec panache, ce personnage qui demande un réel engagement physique et mental. "Ca me traverse de part en part" avoue le comédien. Si pour Jacques Weber jouer le Roi Lear est une première, Georges Lavaudant est, lui, un habitué de cette pièce emblématique. En cinquante ans de carrière, c’est sa troisième adaptation théâtrale. Un nouveau défi qu’il a voulu partagé avec Jacques Weber. "Le Roi Lear, c’est à la fois un enfant capricieux et un vieillard sénile. Des allers-retours que Jacques arrive à faire sur scène. Il s’amuse comme un enfant et, trois minutes plus tard, il a le poids des ans sur lui. C’est une masse, un cyclope" explique émerveillé le metteur en scène.

Le Roi Lear, au Théâtre de la Criée jusqu'au 21 octobre 2022 (Jean-Louis Fernandez)

Après Marseille, le Roi Lear poursuit sa tournée 2022. Il sera au domaine d'O à Montpellier (du 27 au 29 octobre), au TNP à Villeurbanne (du 9 au 18 novembre), au MC2 à Grenoble (du 23 au 25 novembre), au Théatre Edwige Feuillère à Vesoul ( 2 décembre), au Centre culturel dUccle en Belgique (du 9 au 10 décembre) et au Théâtre des Louvrais à Cergy Pontoise (du 14 au 16 décembre).