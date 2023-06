A Avignon, une création du directeur du festival Tiago Rodrigues remplacera la pièce annulée de Krystian Lupa

Le spectacle "Dans la mesure de l'impossible" de Tiago Rodrigues, le nouveau directeur du festival d'Avignon, remplacera la pièce du Polonais Krystian Lupa "Les Emigrants", annulée début juin.

Le Festival de théâtre d'Avignon, qui se tient du 5 au 25 juillet 2023, a annoncé mardi 13 juin qu'il allait programmer une pièce de son propre directeur, Tiago Rodrigues, pour remplacer au pied levé celle du Polonais Krystian Lupa, annulée après des désaccords entre ce metteur en scène et ses équipes.

Le 7 juin, à un mois de son début, le festival avait indiqué avoir déprogrammé une des pièces attendues, Les Emigrants, emboîtant le pas à la Comédie de Genève où elle devait être créée fin juin. Il programmera à la place neuf représentations du spectacle Dans la mesure de l'impossible de Tiago Rodrigues (13-22 juillet), créé en 2022 à la Comédie de Genève et restituant l'expérience de travailleurs de l'humanitaire à partir d'entretiens avec des collaborateurs du CICR et de Médecins sans frontières. C'est "le spectacle qu'il est aujourd'hui possible de présenter au regard de la disponibilité des artistes (...) et des capacités financières et logistiques dont dispose le festival", précise un communiqué.

Krystian Lupa admet avoir "déraillé"



Concernant Les Emigrants, adaptation d'un roman de l'auteur allemand W.G Sebald, la Comédie de Genève avait évoqué des "divergences sur la philosophie de travail entre la direction artistique du projet d'un côté, et la direction générale et les équipes permanentes et temporaires de l'autre".

Dans un entretien au quotidien Le Monde publié le 7 juin, Krystian Lupa a évoqué une fin de répétitions "très stressante" après avoir contracté le Covid début avril et perdu une semaine de travail. Il a également parlé de "révolte" des équipes techniques, expliquant par exemple que celle de la lumière, parce qu'elle lui "soumettait des réglages à l'inverse" de ce qu'il réclamait, l'a "précipité dans une sorte de schizophrénie". "J'ai déraillé. J'en ai honte", a-t-il confié au journal.

Grande figure du théâtre contemporain européen, habitué d'Avignon, Krystian Lupa est un des précurseurs de l'adaptation romanesque à la scène, utilisant la lenteur du récit pour sonder l'âme humaine.