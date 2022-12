À Avignon, le père Noël et les lutins de la compagnie Deraïdenz prêts à déambuler pour une grande parade

À Avignon, la magie de Noël est déjà en marche. Le père Noël et ses lutins embarquent les petits et les grands pour une déambulation fantastique et onirique. Les marionnettes réalisées par la compagnie de théâtre avignonnaise Deraïdenz prendront le départ samedi 3 décembre 2022 à 17h30 sur la place des Corps Saints.

France 3 Provence-Alpes / F. Poret / D. Iberrakene Peltier / A. Panouillot

La magie de Noël 100% Avignon

Parmi les personnages qui fouleront le pavé d'Avignon, il y a bien sûr le père Noël entouré de ses nombreux lutins vêtus de blanc. Toutes ces marionnettes ont été imaginées et spécialement créées pour l'occasion par les artistes de la compagnie Deraïdenz.

À quelques heures du grand départ, les marionnettistes peaufinent les derniers réglages. Costumes et masques ont été modelés dans l’atelier du pôle de théâtre et de marionnette sur l’ile de la Barthelasse. Du sur mesure 100 % Avignon en circuit court. "Ce sont des matériaux simples que l'on peut fabriquer nous-mêmes. Il y a eu beaucoup de récup, les gens nous ont donné des draps pour participer", raconte Léa Guillec, codirectrice de la compagnie. .

Un univers singulier

Perché sur le char, Baptiste le marionnettiste vérifie si le père Noël est prêt pour sa grande parade. La tête est en papier mâché et le corps en ossature bois et métal, le tout est articulé pour saluer les enfants sur le passage.

Les créations de la compagnie Deraïdenz composent des atmosphères mystérieuses où se mêlent dérision et poésie. Cette parade de Noël répond à une commande d’Avignon pour animer le centre de la ville. Un défi pour ces artistes peu habitués au thème de Noël. "Notre univers est un peu corsé, un peu étrange, on a essayé de l'adoucir et gardant l'âme et l'originalité de la compagnie", assure Baptiste Zsilina, compositeur et chef atelier marionnettes de la compagnie.

Grande parade Noël d'Avignon - Samedi 3 décembre 2022 à 17h30