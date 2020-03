VIDEO. Regardez "Le Lac des cygnes" : les plus beaux spectacles de l'Opéra de Paris sont à savourer sur france.tv/culturebox

L’Opéra national de Paris en partenariat avec France Télévisions et son offre france.tv/culturebox rend accessible gratuitement en ligne ses plus belles productions d'opéra, de ballet.

L'Opéra de Paris a dû suspendre toutes ses représentations pour cause d'épidémie de coronavirus, mais rend accessibles tous les lundis ses plus belles productions au plus grand nombre, via internet et son partenariat avec France Télévisions. Voici cette semaine un bijoux de ballet : "Le Lac des cygnes", après la toute nouvelle production de Manon de Massenet, et le Don Giovanni de Mozart mis en scène par Ivo van Hove.

L'exaltation romantique est à son paroxysme avec le ballet "Le Lac des cygnes" composé par Piotr Ilitch Tchaïkovski dans sa version chorégraphiée par Rudolf Noureev. L'œuvre à l'origine du mythe de la danseuse cygne se dévoile à nouveau sur la scène de l'Opéra Bastille.

Une captation disponible jusqu'au 5 avril 2020 (141 minutes, tous publics)

Prochains rendez-vous :



Lundi 06 avril - Le Barbier de Séville de Rossini

Lundi 13 avril - Hommage à Jerome Robbins par le Ballet de l'Opéra de Paris

Lundi 20 avril - Les Contes d’Hoffmann d'Offenbach

Lundi 27 avril - Carmen de Bizet