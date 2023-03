Une soirée spéciale Balanchine à l'Opéra Garnier diffusée ce soir sur france.tv

Le spectacle est divisé en deux parties avec les représentations de "Ballet impérial" et "Who cares ?", correspondant à deux périodes du chorégraphe.

L'Opéra national de Paris présente une soirée spéciale George Balanchine (1904-1983) d'1h45 avec les représentations de Ballet impérial et Who cares ?, ce mardi 7 mars, couvrant ainsi deux périodes du chorégraphe russo-américain. Ce spectacle est diffusé à partir de 20h sur france.tv/culturebox.

La soirée commence par un hommage à la grandeur de la Russie impériale : Ballet impérial a été créé en 1941 par l’American Ballet Caravan sur le Concerto pour piano n°2 de Tchaïkovski, qui n’est pas pensé pour de la danse. George Balanchine y célèbre de manière brillante la virtuosité technique du ballet académique dans le style de Petipa - son "père spirituel" - et de la grande tradition de Saint-Pétersbourg.

"Who Cares ?" de Georges Balanchine. (AGATHE POUPENEY / ONP)

Puis, changement de décor avec Who Cares ? créé en 1970 par le New York City Ballet. Ce ballet est composé d’une suite de danses sur des chansons de George Gershwin - parmi lesquelles le standard qui a donné son nom à la pièce et I Got Rythm - avec pour toile de fond la silhouette des gratte-ciels de Manhattan. Who Cares ? réunit un ensemble de danseurs et danseuses en diverses formations auxquels succèdent quatre solistes. Tous se retrouvent dans un final enjoué dans lequel Balanchine souhaitait montrer le génie musical et la beauté mélodique de Gershwin à travers la danse classique.

Suivez le spectacle :