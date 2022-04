DIRECT. Mort de Michel Bouquet : suivez l'hommage national rendu au comédien aux Invalides à partir de 16 heures

Pour les Hongkongais et les amateurs de cinéma cantonais, Kenneth Tsang était un acteur de renom. L'artiste de 87 ans a été découvert mort par le personnel d'un hôtel, où il était en quarantaine deux jours après son retour de Singapour, ont dévoilé plusieurs médias locaux. Ses rôles les plus mémorables ont été interprétés pendant l'âge d'or du cinéma de Hong Kong, dans les années 1980 et 1990, dans des films tels que The Killer, Supercop, Peking Opera Blues et Once A Thief.



(ITV/SHUTTERSTOCK/SIPA / SIPA)