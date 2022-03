"Loomie et les Robots", un spectacle jeune public sur l'apprentissage de la vie où les héros sont des robots

A la fois conte moderne et aventure technologique, "Loomie et les robots" met en scène une comédienne accompagnée de six robots qui lui donnent la réplique.

Présenté jusqu’au 27 mars au théâtre Les Enfants du Paradis à Paris (9e), Loomie et les Robots est un spectacle jeune public imaginé par la compagnie Les 7 Fromentins. Sa particularité : la comédienne Barbara Lambert donne la réplique à six robots "animatroniques" (contraction d'animation et électronique) animés à distance grâce à un système électronique.

Elle incarne Loomie, une ado orpheline de 17 ans qui vit depuis son plus jeune âge dans un bunker futuriste en compagnie de robots et de "Papa", une intelligence artificelle qui régente les lieux et veille à l'éducation de la jeune fille. Les robots sont là pour assurer sa subsistance et son confort. Car au-dessus, à l'air libre, la planète a été ravagée par un cataclysme dû au réchauffement climatique. Loomie ne connaît pas ce monde. Plusieurs événements vont venir bousculer sa vie et celle de ses amis robots, l'obligeant à quitter son cocon, au grand dam de "Papa".

De sacrées "boîtes de conserve"

Il a fallu six mois de travail à Louis Hanoteau - qui est également scénariste de Loomie et les robots - pour concevoir ces machines qui finissent par être attendrissantes car chacune a son propre caractère. Mais pour l'actrice principale, cela reste un exercice particulier : "Je joue avec des boîtes de conserve", plaisante-t-elle. "Ils ont toujours les mêmes répliques, dites de la même manière, je n’ai pas le droit à l’erreur !”.

La comédienne Barbara Lambert et Louis Hanoteau, scénariste et créateur des robots du spectacle "Loomi et les Robots". (France Télévisions)

Le visage de cette jeune comédienne n'est pas inconnu du grand public qui a pu la voir jouer aux côtés de Victoria Abril dans Clem sur TF1 et dans la série de M6 Scène de ménage où elle incarne de la meilleure amie footballeuse de Camille. Barbara Lambert a également été nominée Meilleur rôle principal féminin dans la comédie romantique La Patiente d’Anca Visdei aux P'tits Molières 2014 (une association destinée à soutenir les petits théâtres parisiens de moins de 150 places et les compagnies qui y sont programmées. Le prix s'appelle désormais Les Cyranos).

Barbara Lambert dans "Loomie et les Robots. (France Télévisions)

Un conte initiatique

Présélectionné pour Les Molières 2022, ce conte s'adresse aux enfants à partir de six ans mais aussi aux parents qui peuvent y trouver une source de réflexion sur la nécessité de laisser les enfants s'aventurer dans le monde pour faire leur propre expérience, même quand ce monde semble chaotique et peuplé de multiples obstacles.

L'affiche du spectacle "Loomie et les Robots". (DR)

"Loomie et les Robots" - Jusqu'au 27 mars 2022 au théâtre Les Enfants du Paradis 34, rue Richer Paris 9e - Les lundis, mardis, mercredis jeudis, dimanches à 11h - Tarifs : 13,5€ - 19,5€ Durée moyenne 1 heure.