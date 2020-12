"Le Châtelet sur le toit" : les performances au grand air des artistes avec vue sur Paris, diffusées en ligne

Le projet propose plusieurs vidéos de performances d’artistes, en lien avec les productions présentées sur les planches du Châtelet dans les prochains mois. Elles sont diffusées sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du théâtre.

Les artistes du théâtre du Châtelet quittent les planches pour une scène plus aérienne. Le programme Le Châtelet sur le toit propose une série de performances d’artistes filmées sur le toit du théâtre, mêlant musique et danse. Une première vidéo sera publiée ce mercredi 16 décembre à 18h, en direct sur YouTube.

Au menu, plusieurs performances, dont celles du musicien Damon Albarn (Gorillaz), la chanteuse Fatoumata Diawara, le chanteur Sébastien Tellier, le groupe LEJ, l'artiste multi-instrumentiste Arandel ainsi que la chanteuse et comédienne Emma-Kate Nelson (Peau d'âne). "Le temps d’une chanson, d’un mouvement, d’un texte, d’une chorégraphie, ces artistes s’approprieront de façon éphémère un espace unique et privilégié d’expression artistique, au cœur de Paris", présente l’institution dans un communiqué.

"Nouvelle scène"

Ce projet pérenne, en lien avec les productions présentées sur la scène du Châtelet, publiera plusieurs performances dans le courant des prochains mois, diffusées sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du théâtre du Châtelet.

"Le Châtelet est l’un des plus beaux théâtres de Paris, au cœur de la ville. De son toit, la vue à 360° sur la capitale ne cesse de nous émerveiller et de nous inspirer", avance Thomas Lauriot dit Prévost, directeur du théâtre du Châtelet. "Avec cette nouvelle 'scène', nous souhaitons toucher un large public fait de fans du Châtelet et de curieux qui découvriront notre merveilleux Théâtre pour la toute première fois."