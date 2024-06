L'avenir du célèbre cabaret transformiste parisien Chez Michou est incertain

Lecélèbre cabaret transformiste parisien Chez Michou, haut-lieu de Montmartre, pourrait ne pas rouvrir en septembre, après 68 ans d'activité et une possible dernière soirée dimanche. C'est ce qu'a indiqué samedi à l'AFP sa dirigeante Catherine Catty-Jacquart, la nièce de Michou, le fondateur des lieux décédé début 2020.

Le tribunal de commerce doit se prononcer le 16 juillet sur la poursuite ou non de l'activité. Le cabaret, qui ne fermait en général qu'en août, a avancé sa fermeture estivale cette année au 1er juillet, après un dernier dîner spectacle.

"Je me bats pour mes Michettes"

"Le cabaret est en difficulté. On vit au jour le jour. Les réservations ne se remplissent pas pour juillet malgré l'annonce des Jeux olympiques", a déploré Mme Catty-Jacquart, citant les conséquences de la pandémie de Covid sur l'activité, "les grèves, les manifestations, les problèmes de stationnement, surtout pour les autocars".

"Le cabaret Michou est une grande famille. On se tient les coudes tant que l'on peut mais nous ressentons beaucoup d'amertume. On reçoit beaucoup d'amour de nos clients mais la situation est grave. Je me bats pour mes Michettes. Le cabaret créé par mon oncle est à l'origine des transformistes", a-t-elle souligné.

Chez Michou emploie 23 salariés, en comptant les artistes et le personnel de salle, des cuisines et l'accueil. Haut-lieu du transformisme et plus petit cabaret de Paris, ses travestis extravagants y imitent des vedettes de la chanson comme Sylvie Vartan, Johnny Hallyday ou Dalida.

Shows de drag queens et spectacles transformistes connaissent un regain d'intérêt ces dernières années, portés par des établissements qui ont su davantage se tourner vers un public jeune et branché, comme Madame Arthur, également situé à Montmartre. Cet élan semble n'avoir pas profité à Chez Michou.