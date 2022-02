Votez Guillaume Meurice ! Pour son nouveau spectacle "Meurice 2022", l'humoriste se transforme en candidat farfelu à l'élection présidentielle

Vous trouviez cette campagne présidentielle un peu trop calme ? Rendez-vous au Café de la gare à Paris, où le candidat Guillaume Meurice organise des meetings tous les mardis à 21h. L’humoriste et chroniqueur sur France Inter incarne, dans son dernier spectacle Meurice 2022, un prétendant à la présidence de la République. Rien que ça !

Espiègle, caustique, il parodie tous les codes propres à une campagne électorale. Jusqu’à l’affiche, estampillée "Meurice 2022", en bleu blanc rouge. Costume cravate, cheveux poivre et sel, sourire crispé et regard malicieux, il pose en parfait candidat. Son slogan ? "L’avenir de la France du futur", tout un programme. Typographiée à la manière du "En Marche" macronien, la phrase est projetée sur scène en guise de bienvenue. En fond sonore, Carla Bruni entonne d'une voix sucrée son fameux tube : Quelqu’un m’a dit.

Guillaume Meurice lors de son spectacle "Meurice 2022". (Odile Huleux)

Un clip de campagne à la Meurice

La chanteuse est coupée par des violons tonitruants : le clip de campagne du candidat. Guillaume Meurice au marché, Guillaume Meurice en médiateur lors d’une confrontation syndicat-patronat, Guillaume Meurice en pleine séance de sport... Là encore il reprend tous les stéréotypes utilisés par d'anciens candidats à la présidentielle, hilarant. Puis bras levés au ciel, il déboule sur scène. Le voilà interpellant le public avec un grand naturel, si bien qu’au bout de quelques secondes chacun hurle sa couleur politique à travers la salle. Alors mélenchoniste ou écolo ?

Lui ne tranche pas, il dézingue à tout va. Yannick Jadot ? Un "De Gaulle en tofu". Nicolas Dupont Aignan ? "Autant de chance d’être président que boucher à Kaboul". Marine Le Pen ? Son slogan "Libertés, libertés chéries" fait penser à "une pub pour protège-slips". Du haut de son pupitre décoré d’un drapeau tricolore, le pseudo-candidat se targue de connaître tout ce beau monde : "ce sont des amis personnels", répète-t-il sans cesse. Il pioche à loisir dans leurs programmes pour élaborer ses propres propositions électorales.

Guillaume Meurice en train de distribuer des tracts, pour une mise en scène. (Magali R)

Relooker la police

Pour améliorer les relations avec la police, il envisage par exemple de relooker les officiers, trop menaçants à son goût. A l’aide d’un photomontage efficace, il ajoute de la couleur et un immonde Hello Kitty floqué sur le plastron d’un agent. Les images projetées sur scène pour illustrer ses propos sont choisies avec minutie, et le jeu avec chacun des clichés est succulent.

Sauf quand le rétroprojecteur plante. Mais Guillaume Meurice sait rebondir avec brio : pendant quelques minutes il improvise avec les spectateurs, comme avec cet ingénieur au premier rang, adepte du "en même temps" mais "pas de droite !". C’est Julie (ou Lucie, le candidat macho ne s’en souvient plus très bien), la responsable technique, qui finira par régler le problème. Plus qu’on ne l’imagine d’ailleurs … Mais on ne vous en dira pas plus.

Un parrainage au compteur

L'humoriste colle à l'actualité de la campagne présidentielle : d'un spectacle à l'autre, les répliques évoluent. Récemment, une nouvelle vanne s'est ajoutée au répertoire, et pour cause : Guillaume Meurice vient tout juste de recueillir son premier (vrai) parrainage. Celui de Simon Cervantes, maire délégué de Jobourg, village situé dans la commune de La Hague dans la Manche.

Pour l'élu, la campagne tourne à la farce, alors pourquoi ne pas soutenir ce candidat "qui ne se prend pas au sérieux", a-t-il glissé au Parisien. Quoi qu'il en soit, l'idée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisqu'à chaque représentation le candidat Meurice s'amuse à demander, "y a-t-il des élus dans la salle ?".

Affiche du spectacle de Guillaume Meurice, "Meurice 2022". (William Let)

"Meurice 2022", de Guillaume Meurice

Au Café de la Gare jusqu'au 24 mars

41 rue du Temple

75004 Paris

01 42 78 52 51

Tous les mardis, à 21h

D'autres dates dans la France entière sur le site de Guillaume Meurice