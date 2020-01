VIDEO. Mort de Terry Jones : une vie d'humour avec les Monty Python en 5 séquences

Le comédien et réalisateur est mort à l'âge de 77 ans. Il souffrait de démence fronto-temporale depuis plusieurs années.

Il a fait hurler de rire le monde entier avec la bande des Monty Python. Le comédien, mais aussi scénariste et réalisateur, Terry Jones est décédé à l'âge de 77 ans. Il a réalisé le film culte des Monty Python La Vie de Brian, et coréalisé Monty Python : Sacré Graal ! ainsi que Monty Python : Le sens de la vie. Il souffrait de démence fronto-temporale, une maladie rare, depuis des années.

L'avant Monty Python

Terry Jones naît en 1942 à Colwyn Bay, au Pays de Galles. Après des études à Oxford, il écrit des scénarios pour la télévision. Avant de former le Monty Python's Flying Circus, ses membres jouent et écrivent pour différentes émission humoristiques comme The Frost Report.

Monty Python's Flying Circus

La chaîne publique britannique BBC est impressionnée par leur travail, et leur propose de créer leur propre émission. C'est ainsi que naît Monty Python's Flying Circus, une série qui rassemble des sketchs, aujourd'hui mythiques, parodiant la société britannique. Marqué par un humour absurde, le show est un succès et est diffusé jusqu'en 1974 en Grande-Bretagne, avant de s'exporter aux Etats-Unis, puis en France dans les années 1990.

En 1971, la bande part à la conquête du grand écran. Leur premier film, And Now For Something Completely Different (en France, Pataquesse) est une anthologie de leurs meilleurs sketchs.

"Monty Python : Sacré Graal !"

En 1974, le Flying Circus se termine et le groupe produit son premier film original, Monty Python and the Holy Grail (en français, Monty Python : Sacré Graal !). Le film, réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones, s'inspire de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Des chevaliers qui aiment se moquer de l'outrageous accent français dans une scène devenue culte.

"Monty Python, La Vie de Brian"

Après le succès de Sacré Graal !, les Monty Python enchaînent avec La vie de Brian, réalisé par Terry Jones. Dans une étable voisine à celle de Jésus naît le petit Brian, qui reçoit la visite de Rois Mages égarés. L'histoire de Brian restera liée à celle du Christ, jusqu'à sa mort sur une croix. Dans une scène mythique, plusieurs condamnés essayent de redonner le sourire à Brian et de lui faire relativiser son destin tragique.

"Monty Python : Le sens de la vie"

Le dernier film des Monty Python, Le sens de la vie, revient à l'esprit des origines avec une série de sketchs sur les différentes étapes de la vie, de la naissance à la mort. Le film est un grand succès et obtient le Grand Prix au festival de Cannes en 1983.

De son côté, Terry Jones continue le cinéma : il réalise et joue dans Erik, le Viking en 1989 puis dans Du vent dans les saules en 1996. Son dernier film date de 2015, Absolutely Anything. En parallèle, ce spécialiste de l'époque médiévale, écrit des documentaires historiques pour la télévision. 2014 marque un retour sur scène pour Terry Jones et les Monty Python, qui se retrouvent pour une série de spectacles, excepté Graham Chapman, mort d'un cancer en 1989.