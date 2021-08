Se mettre dans la peau d'un cowboy et inventer des scénarios farfelus, c'est le truc de Josette 86 ans et de Claude, 89 ans. Aujourd'hui, le couple d'octogénaires s'affaire à amuser TikTok avec leurs petites histoires qu'ils écrivent avec l'aide de leur petit-fils Valérian. "Si on peut faire sourire les gens, c'est tellement mieux en ce moment...", estime Claude. En plus de trouver un bol de fraîcheur dans cette activité, Josette et Claude sont particulièrement heureux de faire plaisir à leur petit-fils. "Ça nous a donné un but, un petit projet à faire ensemble. Du moment qu'il me demande quelque chose, je le fais. Parce qu'on s'aime", confie Josette, émue.

Suivis par des milliers d'abonnés, Josette et Claude visent le million. "On pensait pas que ça pouvait aller si loin parce qu'on n'est quand même pas des vedettes, on n'est pas des acteurs, on n'est rien du tout. On est de simples personnes qui aimons bien la vie", conclut Claude.