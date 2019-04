Royaume-Uni : un humoriste meurt sur scène, le public croit à un sketch et continue de rire

Une "coïncidence" dramatique. L'humoriste britannique Ian Cognito est mort, jeudi 11 avril, sur scène, juste après avoir fait une blague sur un malade qui reprenait conscience après une crise cardiaque. "Imaginez, vous vous réveillez et vous parlez gallois !", lance-t-il sur la scène du Biscester, près d'Oxford. Quelques minutes après, le comédien âgé de 60 ans s'est affalé sur une chaise comme si, justement, il était pris d'un malaise, raconte The Times (en anglais).

Pensant qu'il s'agissait d'un sketch, le public a continué à rire mais au bout de quelques minutes, un de ses collaborateurs est monté sur scène et a constaté qu'il ne respirait plus. Des soignants présents dans la salle ont commencé à lui faire un massage cardiaque avant qu'une ambulance soit appelée et que l'artiste soit déclaré mort. Dans le public, plusieurs personnes ont fait part de leur stupéfaction. "Nous pensions que cela faisait partie du spectacle. On s’est senti très mal après ça. On est juste resté assis pendant cinq minutes, à le regarder et à se moquer de lui', raconte l'un d'entre eux au Times.

Such a sad shock. Ian Cognito has died. One of the people who made this job brilliant from the very beginning has gone. I got so excited to be on bills with him and watch him work and have a beer after. And those eyes! Those beautiful eyes. Much love to all friends and family xx