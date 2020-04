Mélissa et Fred : leurs chroniques d'une famille parfaite en confinement font rire les réseaux sociaux

Beaucoup d'internautes se retrouvent dans les situations mises en scène par les Toulousains Mélissa Billard et Fred Menuet.

Avec plus de 8 millions de vues sur les réseaux sociaux, Mélissa et Fred et leurs aventures de La famille parfaite sont un peu des "stars" de ce confinement. Les comédiens toulousains postent régulièrement des chroniques de la vie familliale quotidienne en temps de confinement. Des chroniques dans lesquelles beaucoup se retrouvent.

Mélissa et Fred c'est un peu Alix Poisson et Arnaud Ducret de Parents mode d'emploi en mode confiné. Le couple de comédiens, habitué du café théâtre toulousain Les 3 T doit faire face à la frustration d'être privé de public du fait du confinement. C'est comme cela que le couple a commencé à raconter son quotidien en petits sketches postés sur sa page Facebook.

Des situations miroirs

Fred joint sa mère par Skype, Mélissa "préfère rester à un mètre". Fred sort de la maison pour aller au drive et se réjouit d'un grand "Yes" alors que Mélissa marque "son soulagement" de la même façon au salon. Autant de situations dans lesquelles se retrouvent de nombreux internautes.

Fred et Mélissa postent en moyenne trois vidéos par semaine. C'est déjà beaucoup de travail. "Tout se joue entre les siestes des enfants, leurs devoirs et les repas", explique Fred. Chaque sketch demande une heure trente de travail pour une belle photo souvenir de ce confinement qui ne va pas s'arrêter demain.