Les Bodin's : la dernière tournée de leur spectacle "Grandeur nature" démarre à Clermont-Ferrand

Depuis 2015, le duo d'humoristes enchaîne les succès avec le spectacle Bodin’s Grandeur Nature. Vincent Dubois joue Maria Bodin, une vieille fermière autoritaire, et Jean-Christian Fraiscinet incarne son fils Christian, naïf et débonnaire. Le spectacle a déjà enthousiasmé près de 1,5 million de spectateurs au total. Les comédiens repartent donc pour une dernière tournée qui va durer quasiment un an. Elle démarre ce vendredi 9 septembre 2022, au Zénith de Clermont-Ferrand.

FTR

Les deux humoristes remplissent des salles dans toute la France où ils reconstituent une ferme version grandeur nature. Dix semi-remorques sont nécessaires à l'installation de ce décor qui comprend une vraie ménagerie. Au fil des années, les comédiens ont aussi adapté leur show en y intégrant des références à l'actualité.

Ce spectacle a beaucoup compté dans la carrière des deux humoristes, sur scène depuis presque 30 ans. L'arrêter définitivement constitue donc un vrai tournant pour eux : "La seule vraie façon de se consoler de ce deuil qu'on va devoir faire, c'est d'avoir de nouveaux projets pour la suite, un nouveau spectacle, un nouveau film", estime Vincent Dubois.

Proches de leur public

La particularité des deux comédiens, c'est leur proximité avec les gens et le terroir. Avant de monter sur scène à Clermont-Ferrand, ils ont rencontré les lecteurs du journal La Montagne, l'occasion d'échanger en toute sincérité. "Quand on est dans notre personnage, on est obligé de raconter des bêtises tandis que nous là on peut vraiment côtoyer les gens, discuter plus profondément et plus facilement", explique Jean-Christian Fraiscinet.

Et le public est convaincu par cette honnêteté, comme Huguette Juniet, grande fan de leur spectacle : "Ce sont des parties de fous rires quand on va les voir, vous vous en rappelez trois ans après", sourit-elle.

Le succès des Bodin's s'est également décliné au cinéma à trois reprises. En 2021, leur dernier film, Les Bodin’s en Thaïlande, a été vu par plus d'1,5 million de spectateurs en salle, ce qui a valu au long-métrage de se hisser en cinquième position des films français les plus vus cette année-là. L'humour paysan des deux personnages a créé un véritable engouement en régions, contrairement à Paris où le film n'a pas rencontré le même succès.

La tournée du spectacle "Bodin’s Grandeur Nature" se tiendra du 9 septembre 2022 au 30 avril 2023. Retrouvez les dates sur le site Les Bodin's.