Kev Adams et Gad Elmaleh réunissent une brochette d'humoristes pour un stand up en ligne

Le spectacle filmé dans le théâtre de Kev Adams, sera en ligne ce samedi 30 janvier 2021 sur la plateforme payante Gigson, lancée pour pallier l'absence de spectacles à cause de la pandémie.

Privés de représentations en raison des mesures sanitaires, une brochette d'humoristes, réunis par deux stars du stand up, Kev Adams et Gad Elmaleh, proposent samedi soir un spectacle en ligne, payant, d'une heure et demie.

La soirée Kevgad and Friends durera 90 minutes, sera filmée dans le théâtre de Kev Adams, le Fridge Comedy Room, et retransmise sur le site gigson.live, pour 14,90 euros par connexion. Le nombre de places n'est pas limité.

Au total, 13 artistes sont annoncés, dont "Amelle Chahbi, Roman Frayssinet, Samuel Bambi, Elie Semoun, Morgane Cadignan, Booder", annoncent les organisateurs.

Des figurants pour jouer le public

"Il s'agit d'un vrai plateau d'artistes que le public va pouvoir découvrir comme s'il était dans la salle", a précisé un porte-parole à l'AFP. Pour ce "premier live d'humour", une vingtaine de figurants feront même office de "faux public" dans la salle, pour aider notamment les humoristes à recréer les conditions d'un spectacle.

Opéras, théâtres, musiciens: le monde du spectacle est à l'arrêt depuis des semaines en raison des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19.

La plateforme Gigson, qui servira à la diffusion de ce spectacle, est l'une des initiatives nées depuis pour tenter de trouver de nouveaux modèles et pallier le manque de spectacles. Il s'agit d'une start-up française, qui avait déjà diffusé en décembre 2020 un concert de Gims et avait ainsi attiré 10.000 clients, a précisé le porte-parole.