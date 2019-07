Jamel Debbouze revient aux Vieilles Charrues avant une pause dans sa carrière

L'humoriste, qui a récemment annoncé vouloir faire une pause dans sa carrière de stand-up, s'offre un dernier tour de piste original, jeudi 18 juillet, à Carhaix-Plouguer.

Iggy Pop, Nile Rodgers, Tears For Fears, Booba, Christine and the Queens, Aya Nakamura, Hubert-Félix Thiéfaine. Ils sont tous à l'affiche de la 28e édition des Vieilles Charrues, qui commence ce jeudi 18 juillet et se tiendra jusqu'au dimanche 21 juillet, à Carhaix-Plouguer dans le Finistère. Mais l'un des événements de l'ouverture, c'est le retour de Jamel Debbouze sur une scène qu'il a déjà foulée il y a plus de dix ans.

En 2006, Jamel Debbouze avait trente ans et partageait l'affiche des Vieilles Charrues avec Johnny Hallyday, Placebo, Diam's, Madness ou les Pixies. Il avait triomphé en offrant au public de larges séquences d'improvisation sur fond de culture bretonne. Treize ans plus tard, c'est un humoriste fatigué qui se présentera ce soir sur la scène Glenmor.

Une pause pour trouver à nouveau l'inspiration

Après deux ans de tournée avec son spectacle Maintenant ou Jamel, qui l'emmènera sur les routes jusqu'en décembre, il arrive au bout d'un cycle, comme il le disait le mois dernier sur RTL. L'inspiration doit revenir.

J’arrêterai en décembre et je sais que je ne remonterai pas sur scène avant des années parce qu’il va falloir que je me régénère (…) Si je veux pouvoir surprendre, faut que je me surprenne moi-même et la meilleure manière c’est d’être en jachère.Jamel Debbouzesur RTL, le 18 juin 2019

Ce n'est pas nouveau, Jamel Debbouze prend toujours au moins six ans de pause entre deux spectacles. Mais le monde de l'humour a changé, lui-même a été visé par des accusations de plagiat qu'il a formellement démenties. L'humoriste qui double Timon dans Le Roi Lion actuellement au cinéma, souhaite plus que tout prendre du recul. Un dernier shoot d'adrénaline aux Vieilles Charrues, où ce soir celui qui lui succèdera sur la grande scène s'est aussi beaucoup exposé ces derniers mois : un certain Booba.