Découvrez Emma Loiselle, éphémère avocate devenue assistante parlementaire et humoriste

Depuis deux ans, cette humoriste parcourt la France avec son spectacle "Femme de mère en fille depuis que l’homme est homme". Une jeune femme impertinente qui ne s’interdit rien sur scène.

Drôle, incisive, impertinente, peur de rien… Les spectateurs ce soir-là à Dijon sont unanimes, sur scène Emma Loiselle se lâche. Avocate pendant quelques temps, elle a raccroché sa robe noire très rapidement pour vivre son rêve, monter sur scène et faire rire les gens.

Depuis deux ans, et deux passages au festival d’Avignon, elle sillonne les routes de France avec son spectacle Femme de mère en fille depuis que l’homme est homme. La trentenaire, qui travaille aussi comme assistante parlementaire d’un député, ne s’interdit rien sur scène, y compris sur des sujets sensibles comme la religion, la mort ou le don d’organe, et regrette l’autocensure ambiante.

Si on le fait bien, dans le respect des autres, on peut rire de tout et de tout le monde. Emma Loiselle