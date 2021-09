Au "Garage comedy club", des humoristes portent haut les couleurs du stand-up marseillais

Au cœur du 6e arrondissement de Marseille, un drôle de garage a ouvert ses portes. Ici, les bruits de ferrailles ont été remplacés par des éclats de rires. Le Garage comedy club, c’est un projet un peu fou mené depuis près d’un an par une troupe de stand-uppers marseillais. L’objectif : créer un "temple de l’humour" nouvelle génération dans la cité phocéenne, sans avoir besoin d’aller à Paris pour se produire.

"On a lancé une campagne de crowdfunding qui a réuni plus de 400 donateurs et plus de 20 000 euros, ça nous a donné l’énergie qu'il fallait pour commencer cette aventure", explique Quentin Friburger, cofondateur du garage.

Et de l’énergie, il en a fallu, après avoir trouvé le local de 146 m². Plus de huit mois de travaux ont été nécessaires pour le mettre à neuf. Chacun a mis la main à la pâte en s’improvisant électricien, plombier, maçon, ou encore peintre. L’équipe a serré les dents jusqu’à la fin de la crise sanitaire grâce au soutien sans faille des donateurs pour pouvoir enfin ouvrir les portes du club, le 17 septembre dernier.

De l'humour pour tous

Autour d’un verre ou de tapas, le public est au rendez-vous pour voir une partie des cinquante stand-uppers, gratuitement, tous les vendredis et samedis soir. "On est content de voir qu’à chaque spectacle ça va de la famille avec les enfants jusqu’aux seniors", explique Sébastien Meï, cofondateur et humoriste. Le club projette de soutenir des jeunes talents marseillais mais pas que, plusieurs invités débutants comme confirmés seront accueillis au fil de la programmation.

Pour les non-Sudistes, un projet de web-tv dédié à l’humour, porté par l’équipe du club est en cours de financement. Une idée ambitieuse qui leur a fait décrocher l'an dernier, le concours "French Tech Tremplin" avec à la clé un accompagnement professionnel et une bourse de lancement.

Le Garage comedy espère ainsi s’affirmer à terme comme le rendez-vous incontournable du stand-up marseillais, sur scène comme en ligne. Pour soutenir le collectif, une plateforme est ouverte aux dons.

Le Garage comedy club : 15 rue des 3 frères Barthelemy, Marseille, tous les vendredis et samedis soir sur réservation (gratuit).