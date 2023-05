Au festival "Uzès seul en scène" organisé par Patrick Timsit, les humoristes à l'honneur

Le festival "Uzès seul en scène" a lieu samedi 6 et dimanche 7 mai à Uzès dans le Gard, avec notamment, des spectacles d'humour.

La ville d'Uzès dans le Gard accueille samedi 6 et dimanche 7 mai la première édition de son festival du seul en scène, organisé par l'humoriste et comédien Patrick Timsit, Gardois d'adoption. Au programme de l'événement : Marie-Claude Pietragalla, Marianne James, mais surtout, de l'humour, la France étant plus que jamais une place forte du genre. C'est dans le magnifique écrin qu'offre la cité médiévale et sa salle de spectacle de l'Ombrière que franceinfo retrouve Patrick Timsit. Le comédien possède une maison dans un petit village non loin d'Uzès depuis trente ans et il est ravi d'être l'homme-orchestre de ce rendez-vous. "Il faut que ça vous ressemble, un festival. Ça me fait plaisir de rencontrer les artistes qui sont programmés, je veux qu'ils soient heureux. Mon trac, il est là", confie-t-il.



Parmi les humoristes choisis pour la soirée "Comedy Club" : Laura Domenge qui représente la génération intermédiaire entre celle de Patrick Timsit et les artistes encore plus jeunes qui se font connaitre grâce aux réseaux sociaux et la multiplication des supports. "Il y a un milliard de façons de faire de l'humour, notamment avec les réseaux sociaux, estime la comédienne. Il y a énormément, je ne sais pas si on peut parler d'humoristes, mais de personnes qui font de l'humour et des humours très différents. Je pense que qu'on a vraiment besoin de rire donc il n'y aura jamais trop d'humoristes. Après pour ce qui est d'en vivre, je pense que c'est comme dans le milieu de la musique, le métier ne fait qu'évoluer... Je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde, tant que c'est qualitatif."

"Je trouve que la multiplication des supports est un super outil"



Un autre participant, Pierre-Emmanuel Barré, est lui presque venu en voisin puisqu'il s'est installé dans les Cévennes. Il a la chance de pouvoir faire venir du monde à ses spectacles grâce à ses nombreux fans sur les réseaux sociaux, mais il sait que si les candidats sont nombreux, les places sont chères. "Je ne connais pas trop les jeunes qui commencent en ce moment, même si je vais dans les scènes ouvertes et que je regarde un peu ce qui se passe, explique-t-il. Il y a vraiment énormément de gens qui ont des spectacles d'humour, c'est plutôt un point positif. Mais c'est sûr qu'il est de plus en plus difficile de se démarquer et de trouver une place confortable dans laquelle on n'a pas besoin de se battre pour faire venir des gens dans la salle. Mais je trouve que la multiplication des supports est un super outil." Et justement, un concours de jeunes talents de la région Occitanie est organisé pendant le week-end, avant que Patrick Timsit ne reparte en tournée avec son spectacle "Adieu, peut-être, merci c'est sûr".