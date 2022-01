Gérard Drouot, acteur majeur de la production musicale en France, est mort à l'âge de 69 ans

Gérard Drouot, figure de la production de concerts sur le territoire français, est décédé à l'âge de 69 ans "alors qu'il se battait contre une leucémie", a indiqué lundi sa société. Sa structure, Gérard Drouot Productions, s'était fait un nom dans le secteur depuis sa fondation à Strasbourg en 1986.

C’est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès de notre fondateur Gérard Drouot à l’âge de 69 ans alors qu'il se battait contre une leucémie. — Gérard Drouot Productions (@GDP) January 10, 2022

"Pionnier du spectacle vivant"

"Gérard était l'un des pionniers du spectacle vivant et a mené une carrière unique en France de plus de 40 ans, produisant les plus beaux concerts des plus beaux artistes qu'il a accompagnés des plus petites salles aux plus grandes", peut-on lire dans le communiqué transmis par sa société.

La carrière de Gérard Drouot démarre en 1973. A l'époque, il est encore étudiant en médecine quand il programme le concert de Caravan, un groupe de rock britannique. Quelques années plus tard, il organise avec le soutien de Richard Bronson et son label Virgin Records le concert de Nico, chanteuse du célèbre groupe The Velvet Undergound qui influencera le mouvement punk. En 1986, il monte Gérard Drouot Productions, sa propre société de production dont le nom rappelle celle du célèbre producteur américain Bill Graham.





De AC/DC aux Insus

Le nom de Gérard Drouot a notamment été associé au cours de sa carrière à des artistes ou groupes de renom comme AC/DC, U2, Leonard Cohen, Kylie Minogue, Elton John, Joan Baez, Lenny Kravitz ou encore Zucchero. Le producteur était aussi connu pour avoir reformé le groupe Téléphone, rebaptisé Les Insus.