En tournée dans toute la France, la Pat' Patrouille revient avec un nouveau spectacle "En avant les pirates!"

La Pat' Patrouille, le dessin animé phénomène, s'adapte en spectacle : "En Avant les Pirates !" Une chasse aux trésors participative, en danse, musique et humour. La tournée a débuté en France et se poursuit dans tout l'Europe.

Le phénomène des 3/6 ans prend vie avec les héros bien-aimés de Pat' Patrouille. Ruben, Chase, Marcus, Zuma, Rocky, et Stella, prennent d'assaut la scène avec leur nouveau spectacle captivant, "En Avant les Pirates !".

Après avoir conquis les États-Unis et la Chine, la Pat’ Patrouille d’origine canadienne, revient en France avec un spectacle époustouflant. C'était la première représentation de la tournée européenne et elle débutait au Zénith de Pau le 28 décembre. En famille, on embarque dans une aventure musicale et divertissante pleine d'humour et d'interaction.

PAT PATROUILLE, le spectacle : 1ere de la tournée française de Pat Patrouille en avant les pirates au Zenith de Pau. - (France 3 Pau Sud-Aquitaine : E. Daycard / C. Bonté-Baratciart / B. Sandeaux-Cadet)

La chasse aux trésors

La trame du spectacle s'articule autour de la grande fête de la Journée des Pirates à Adventure Bay, orchestrée par le maire Goodway. Lorsque le capitaine Turbot se retrouve piégé dans une caverne sombre et mystérieuse, c'est la Pat' Patrouille qui répond à l'appel. La magie commence lorsque les 13 comédiens-chanteurs montrent le bout de leur nez. Sauvant le capitaine et découvrant une carte au trésor secrète, nos héros canins se lancent dans une aventure épique. Les enjeux s'intensifient lorsque le maire Hellinger de Foggy Bottom décide de s'emparer du trésor en premier. Réussira-t-il à les devancer ?

La billetterie est ouverte pour la tournée française de Pat patrouille "En avant les pirates !", qui laisse les enfants émerveillés et leurs aînés nostalgiques.