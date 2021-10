Visite des coulisses et répétitions publiques, le ballet de l’Opéra de Lyon se dévoile lors de ses journées portes ouvertes

Ce sont des rendez-vous rares et très appréciés des visiteurs, petits et grands. Depuis quelques années maintenant, l’Opéra national de Lyon lève le voile sur ses coulisses, à l’occasion de journées "backstage", organisées deux ou trois fois par an. Gratuitement, le public peut assister à l’échauffement des danseuses et danseurs du ballet, mais aussi à plusieurs répétitions dirigées par les trois maîtres(ses) de ballet de l’Opéra. Et même s’initier à la danse.

Hors les murs

Du classique à la création contemporaine, danseurs, chorégraphes et techniciens, dévoilent l'essence de leur travail et profitent également de moments d’échange avec les visiteurs pour raconter le quotidien de la troupe. Un exercice très apprécié des artistes comme du public, peu habitués à se croiser. "Il y a une véritable curiosité, et les danseurs sont absolument ravis. J’ai l’impression que ça leur permet d’articuler une pensée puisque jusqu’à maintenant on leur donnait assez peu la parole", explique Julie Guibert, la directrice de ballet de l'Opéra de Lyon.

Des danseuses et danseurs qui vont plus loin dans la rencontre avec le public en proposant des initiations à la danse classique et la découverte notamment du travail à la barre, en plein air, sur la place des Terreaux, à deux pas de l’Opéra. Un moment de partage intense entre ces professionnels et leurs élèves d’un jour. "C'est la première fois que je fais ça. D'habitude je travaille avec plusieurs troupes professionnelles, j'enseigne l'art du ballet mais pouvoir le faire avec des gens qui n'ont jamais dansé, c'est une nouvelle expérience, un nouveau monde que je touche du doigt", s’amuse Edi Blloshmi, danseur du ballet depuis 2015 et chorégraphe.

Les prochaines journées Backstage - Une journée avec le ballet auront lieu maintenant en 2022. Elles sont généralement annoncées quelques semaines avant sur le site de l’Opéra et sur les réseaux sociaux, et la réservation est obligatoire via la billetterie en ligne.