VIDEO. A New York, des scènes de ballet dans les rues de Harlem

Depuis plusieurs jours, ces images font le tour des réseaux sociaux. Des scènes de ballet et une chorégraphie menée sur un concerto de Bach – dans un endroit ne ressemblant en rien aux scènes d'opéra. Ces jeunes danseurs, ceux de la compagnie Dance Theatre of Harlem, arpentent les rues de leur quartier de New York, réalisant avec précision les mouvements de New Bach, inventé par leur chorégraphe Robert Garland.

Students of the Dance Theatre of Harlem dancing through the streets of New York City pic.twitter.com/VYCo387qOc — ballet archive (@balletclips) October 12, 2020

L'idée est née avec Harlem Week, une semaine de festivités mettant en avant les richesses culturelles du quartier, qui s'est déroulée en ligne du 16 au 23 août. Dans un contexte d'épidémie de Covid-19, les danseurs du Dance Theatre of Harlem ont dû proposer une création virtuelle valorisant leur quartier. C'est ainsi qu'est né Dancing Through Harlem (Danser à travers Harlem), un ballet mené dans les rues du nord de Manhattan.

"Je voulais créer quelque chose qui célébrait ces différents lieux de Harlem, raconte à franceinfo Derek Brockington, l'un des danseurs et le coréalisateur de cette vidéo. On ne les voit pas tout le temps. La plupart des films de danse ont lieu dans le centre et le sud de Manhattan, ou à Brooklyn."

Des pointes en tennis

Ce tournage a aussi été l'occasion, pour ces danseurs professionnels, de se retrouver après des mois passés loin de leur studio. "Les circonstances actuelles", celles de la pandémie de coronavirus, "ont motivé ce projet", poursuit Lindsey Donnell, l'une des danseuses de la compagnie. "Nous ne pouvions pas danser dans nos locaux. Nous travaillons tous de chez nous, nous suivons les cours dans nos chambres, dans nos salons, explique l'Américaine de 33 ans. On s'est demandé quel espace nous avions pour pratiquer." Et cet espace, "ce sont les rues de Harlem".

Une expérience nouvelle pour ces danseurs, habitués aux pas de danse classique en studio. "C'était vraiment intéressant. L'une des choses les plus difficiles pour moi a été d'exécuter les pas que je fais d'habitude sur pointes, mais avec des tennis !" sourit Lindsey Donnell. "C'était très stimulant, comme si nous faisions de nouveau un spectacle", commente Derek Brockington. Le jeune danseur se remémore cette scène filmée dans le métro, tôt le matin. "Il fallait attendre le passage de chaque rame, toutes les sept minutes, pour éviter d'en voir à l'image", raconte-t-il.

Danser en pleine rue était surtout, pour ces professionnels, une manière d'amener le ballet aux habitants d'Harlem. "Nous voulions que les gens participent, voient un spectacle de danse… juste dans leur rue", souligne le coréalisateur de la vidéo.