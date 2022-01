Trente ans de danse des Ballets de Monte-Carlo revisités dans un "Casse-Noisette" de fête

Clara, l’héroïne de Casse-Noisette, a bien changé. Elle a troqué sa robe de bal pour un costume de cirque et une drôle de paire de lunettes rouge. Dans cette version plus moderne, interprétée par les Ballets de Monte-Carlo, l’héroïne rêve de devenir une danseuse étoile au sein de la compagnie de danse, dirigée par ses parents.

Dans ses songes, Clara reçoit la visite de la fée Drosselmeyer, qui lui offre un cadeau un peu particulier : un nouveau chorégraphe. Ce dernier va dépoussiérer la compagnie avec une approche moderne, bien loin du style classique traditionnel.

Récit d'une vie

Cette histoire fait écho à une autre : celle du directeur de la compagnie et chorégraphe, Jean-Christophe Maillot, qui signe le spectacle Casse-Noisette Compagnie. "Je raconte l’histoire des Ballets de Monte-Carlo, quand je suis arrivé en 1992 et comment j’ai transformé cette compagnie à la demande de la princesse Caroline de Monaco", explique le chorégraphe.

Jean-Christophe Maillot a contribué à la renommée internationale de la compagnie, en signant plus d’une trentaine de ballets modernes et originaux. Ses plus belles œuvres sont à retrouver sous forme de clins d’œil, tout au long de ce conte féerique. Parmi elles, Cendrillon, La Belle, Roméo et Juliette, Le Songe…

Casse-Noisette Compagnie, offre un spectacle grandiose, à découvrir au son de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Kazuki Yamada. Il émerveillera les petits comme les grands, jusqu’au 4 janvier prochain.

"Casse-Noisette Compagnie", jusqu’au 4 janvier, Monaco, Grimaldi Forum, Salle des Princes.