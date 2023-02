"Pixel" : l'œuvre de Mourad Merzouki qui mêle hip-hop et art numérique continue d'envoûter

Depuis dix ans, la création du chorégraphe internationalement reconnu illumine les salles et est devenue un classique du genre. Harmonieux mélange de danse hip-hop et de création en 3D, le voyage proposé par Mourad Merzouki repart pour quelques dates en 2023.

Dix ans de représentations, plus de 500 dates au total, le spectacle Pixel de Mourad Merzouki aura fait du chemin. Pourtant, la désormais classique création n'a pas pris une ride et reste plus hypnotique que jamais. Onze danseurs et circassiens sont immergés au cœur de cette hybridation entre art numérique et danse hip-hop, plongeant dans la réalité que crée la première en puisant dans l'énergie de la seconde. Un trompe-l'œil mouvant qui anime les corps des danseurs et manipule la perception des spectateurs.

Ce ballet futuriste offre un métissage entre réel et décor numérique en relief. "J'aime assez bien cette idée de l'hybridation qui permet de faire respirer nos identités de base. Une identité classique d'un côté que l'on mêle à des modalités d'expressions artistiques qui sont aujourd'hui en plein développement et très prisées par un large public ", souligne Alain Mercier, directeur de l'Opéra de Limoges.

Des influences éclectiques

Un des secrets du succès qui accompagne Pixel depuis ces débuts, les multiples influences de son créateur. "Mourad, de son parcours, il vient de la boxe, de la boxe au cirque, du cirque au hip-hop. Il excelle dans le fait de travailler avec des gens. Ses rencontres ont nourri son parcours", explique Kader Belmoktar, danseur et collaborateur de Käfig, la compagnie de Mourad Merzouki.

Le tout est mis en musique par Armand Amar, pour venir complexifier cette invitation au voyage immobile. Une composition qui vient faire "ressortir l’énergie, la poésie, en habitant les corps des danseurs", comme le confie Mourad Merzouki.

"Pixel" de Mourad Merzouki, images de l'Opéra de Limoges / À voir le 4 avril 2023 à Rennes et le 11 avril à Lille.