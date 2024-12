Opéra de Paris : grève des danseurs pour le ballet "Paquita", annulé vendredi soir

Les grévistes réclament une réévaluation du temps de travail lors des préparations de chaque représentation, soit 1h30 à 2h par soir d'échauffement, coiffage et maquillage, non prises en compte actuellement.

Les danseurs du ballet de l'Opéra de Paris ont en majorité voté pour faire grève lors de la représentation de Paquita vendredi 6 décembre à l'Opéra Bastille, a-t-on appris auprès de la CGT et la direction, en raison de négociations "dans l'impasse", selon le syndicat, sur la rémunération du temps de préparation.

"En raison d'un mouvement de grève suivi par une grande majorité des danseurs du ballet, la représentation de Paquita de ce 6 décembre est annulée", a confirmé la direction à l'AFP. Jeudi soir, la représentation de la première avait été annulée, alors que les spectateurs étaient dans la salle, la direction évoquant un "arrêt de travail de danseurs du ballet".

Des heures de préparation non rémunérées

Pour Matthieu Botto, délégué central CGT et danseur dans la compagnie, dont le syndicat avait couvert l'action par un préavis de grève, il s'agissait "d'illustrer un problème de fond". Selon lui, des discussions entamées depuis février 2023 avec la direction achoppent sur le sujet de la "réévaluation du temps de préparation spécifique à l'ensemble des activités artistiques" des danseurs.

Il s'agit du temps nécessaire "à la coiffure, au maquillage, à l'échauffement, d'environ 1h30 à 2h" par spectacle, a-t-il détaillé. "Actuellement, 6 heures sont prises en compte" dans la rémunération des artistes chaque mois. "Or, on en effectue en moyenne 30", estime-t-il.

Faute d'avancées, selon lui, mercredi, "le ballet a décidé collectivement, la veille de la première, de se conformer strictement à l'horaire officiel de convocation fixé par leur régie, soit 30 minutes avant le début des représentations, informant la direction d'un retard (d')1h30 pour Paquita", a-t-il expliqué.

La direction blâme le contexte politique

Interrogée vendredi, la direction de l'établissement public a indiqué à l'AFP avoir, "depuis deux ans, accordé des mesures substantielles pour améliorer l'organisation du temps de travail et les salaires des danseurs. On a fait des propositions complémentaires ces dernières semaines. Nous avons fait des avancées".

"Dans le contexte où on n'a pas de gouvernement, on ne peut s'engager plus, compte tenu des contraintes de l'Opéra et de ce que nous devons aussi pouvoir prévoir pour les autres catégories de salariés", a ajouté la direction. "Nous sommes ouverts à tout moment pour continuer à négocier pour que cette situation dure le moins longtemps."