"Le Lac des cygnes" écolo et romantique d’Angelin Preljocaj au Théâtre de Chaillot

Vingt-six danseurs, des répétitions interrompues lors du premier confinement, une tournée de 30 dates reportées au déclenchement du deuxième, Prejlocaj ne savait pas si bien dire lorsqu’il annonçait un Lac des cygnes "recontextualisé" dans son époque. Le voici enfin à Paris.

Promoteur véreux

Soit un cygne, pas encore menacé par la Covid mais par l’appât du gain d’un investisseur décidé à creuser un forage au bord du lac. Ce promoteur véreux n’est autre que le père du beau Siegfried, lui-même éperdument amoureux d’une jeune fille métamorphosée en cygne blanc par le sorcier Rothbart.

Le Lac des cygnes par Angelin Preljocaj (Jean-Carbonne)



Le conte, on le devine, se terminera tragiquement. On le pressent dès l’ouverture avec les projections vidéo belles et glaçantes de Boris Labbé représentant une mégalopole sans âme, et cette jeune fille en blanc violentée par des hommes de mains. Puis par la connivence entre le papa industriel sans scrupules et l’affreux Rothbart.

Le Lac des cygnes par Angelin Preljocaj (Jean-Carbonne)

Ecologie

La catastrophe écologique qui se dessine s’insère parfaitement dans la narration. Elle donne lieu à quelques tableaux poignants comme ces cygnes formant entre eux des nids protecteurs.



Preljocaj reste fidèle aux quatre actes du ballet et à la musique de Tchaïkovski, mais il y ajoute quelques morceaux du même compositeur, ainsi que des séquences de musique électro du groupe 79D qui augmentent la tension. Il entrelace le récit d’interludes tantôt amusants (soirée disco débridée), tantôt inutiles (une démonstration de flamenco), au risque d’alourdir un ballet déjà conséquent.

Les grands tableaux dansants se déploient avec tout ce qu’il faut de grâce et d’onirisme et si les ballerines évoluent sans pointes, elles semblent prendre leur envol par d’aériens et frénétiques jeux de bras.

Le Lac des cygnes par Angelin Preljocaj (Jean-Carbonne)

Après Roméo et Juliette, après Blanche Neige, Preljocaj ose se confronter au ballet des ballets et s’en tire avec les honneurs. Une belle et riche soirée qui a déjà connu quelques dates en régions, pour notre part nous l’avons vu en octobre à Aix-en-Provence, lieu de résidence de Preljocaj. Ce sera au tour des Parisiens d’assister à ce Lac des cygnes revisité, au Théâtre de Chaillot.



Le Lac des cygnes d'Angelin Preljocaj

Théâtre de Chaillot

1 Place du Trocadéro, Paris XVIe

Du 10 au 26 juin 2021

19h ou 20h en fonction des dates

15h30 le dimanche