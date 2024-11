"Le Lac des cygnes" de l’Opéra de Paris sera le premier ballet au monde filmé et diffusé en IMAX

Le 8 novembre, plus d'un millier de salles de cinéma à travers le monde, équipées de la technologie IMAX, diffuseront un film réalisé au plus près des danseurs sur la scène de l'Opéra Bastille.

Pour la première fois de son histoire, le ballet de l’Opéra de Paris sera à l’honneur dans près de 2 000 salles de cinéma à travers le monde avec la diffusion du ballet Le Lac des cygnes chorégraphié par Rudolf Noureev. C'est la société PathéLive, filiale de Pathé Cinéma, qui a fait aux responsables de l'Opéra de Paris la proposition de filmer cette œuvre légendaire en IMAX, un format qui permet d'exposer des images de très grande taille avec une excellente résolution.

La première aura lieu le vendredi 8 novembre dans 1 100 salles de cinéma en France et dans le monde (dont plus de la moitié de salles IMAX). Le dimanche 10 novembre à 16 heures, le film sera programmé dans 230 salles en France (dont 24 salles IMAX installées dans les grandes villes). Les salles IMAX le présenteront du 8 au 12 novembre.

On connaissait les captations de ballets diffusées régulièrement, depuis une quinzaine d'années, dans les salles de cinéma. On connaissait également ces spectacles événementiels (opéras, concerts, ballets) diffusés en direct sur grand écran, par exemple les chorégraphies du fameux Bolchoï de Moscou depuis 2009, les shows de Taylor Swift en 2023 ou encore le dernier concert de Michel Sardou en juin 2024.

Une autre étape sera franchie le 8 novembre grâce à des caméras digitales performantes certifiées par la société IMAX, qui les présente comme "parmi les plus haut de gamme et les meilleures de leur catégorie". Thierry Fontaine, directeur général de Pathé Live explique que "ce n'est pas une captation comme on le faisait avec le Bolchoï. Pour nous, c'est un film. On ne s'adresse pas seulement aux fans de danse classique. On veut aller au-delà en se focalisant sur l'histoire que raconte le Lac des cygnes". Il ajoute, en ne plaisantant qu'à moitié, que pour lui "ce ballet, c'est du grand spectacle" et que les danseurs de l'Opéra de Paris sont des "super-héros" comme dans ces grands films hollywoodiens habituellement projetés dans les salles IMAX.

Réalisé par Isabelle Julia qui avait déjà travaillé avec le Bolchoï pour Pathé Live, ce film de 2 heures 20, sans entracte et sans applaudissements, a nécessité quatre jours de tournage, en juin 2024. Deux jours en présence des spectateurs de l’Opéra Bastille pendant les "vraies" représentations et deux autres sans public afin de permettre aux cameramen de filmer sur scène, au plus près des danseurs.

Cette technologie nécessite également un important travail de postproduction sur la lumière, les couleurs et les contrastes. Selon Thierry Fontaine, il a fallu tout l'été pour monter et finaliser le film et six semaines de postproduction supplémentaires pour IMAX.

Les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris Sae Eun Park et Paul Marque dans "Le Lac des cygnes" en juin 2024 (NATALIA VORONOVA)

En le voyant pour la première fois sur grand écran, il dit avoir ressenti "l'excellence des danseurs de l'Opéra de Paris y compris dans leur jeu d'acteurs, leurs émotions". Il a aussi noté "la précision des images qui permet de voir les détails que l'on ne voit pas quand on est dans la salle, par exemple la peau des danseurs, leur sueur, la qualité des costumes créés par les ateliers de l'Opéra, le regard du danseur Pablo Legasa dans la scène finale".

Une caméra zénithale placée en surplomb de la scène permet d'admirer les lignes formées par le corps de ballet dans cette œuvre caractérisée par ses multiples figures géométriques. Le directeur de Pathé Live évoque enfin "la pureté du son et la perfection de l'orchestre". Selon une formule désormais galvaudée, le but est de proposer "une expérience immersive totale" mettant en valeur tous les métiers de l'Opéra de Paris. Deux avant-premières auront lieu à Paris et à Séoul, le lundi 4 novembre, en présence des danseurs, étoiles et stars du film.

Diffusion du ballet au cinéma pour une période limitée du 8 au 12 novembre.

En avant-première dans les salles IMAX à partir du 8 novembre et le dimanche 10 novembre à 16 heures dans les salles IMAX et les salles classiques.