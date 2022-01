La "bailaora" andalouse Patricia Guerrero en création à Mont-de-Marsan pour le spectacle d’ouverture du 33e festival Arte Flamenco

Pendant cinq jours, l’une des figures du flamenco moderne, la bailaora de Grenade Patricia Guerrero, s’est installée avec sa troupe au Théâtre de Gascogne à Mont-de-Marsan pour finaliser sa dernière création baptisée Deliranza. "La création du spectacle nous a pris quasiment vingt heures par jour, on travaillait dans la cuisine, au studio, dans la maison ou pendant une promenade. Chacun a pu participer, partager ses idées et faire en sorte que le spectacle fasse partie de chacun d’entre nous. Le Théâtre de Gascogne a été merveilleux pour la création, et je crois qu’il a été la clé dans le processus", raconte la danseuse et chorégraphe.

Coproduction Arte Flamenco

Son spectacle Catedral avait marqué les esprits au festival de Mont-de-Marsan en 2017 et connu un succès retentissant. Un ballet de flamenco moderne récompensé à la 19e Biennale de flamenco de Séville. Depuis Arte Flamenco a poursuivi une étroite collaboration avec Patricia Guerrero, au point de coproduire ce nouveau spectacle dont la première mondiale aura lieu le 27 juin 2022, en ouverture de la 33e édition. Une volonté affichée des responsables du festival qui s’engagent désormais dans le processus de création.

"On en est plus qu'orgueilleux puisque le spectacle va être sur les plus grandes scènes françaises, et il va rayonner dans le monde, puisque Patricia se produit à New York, à Londres, au Japon, à Dubaï... Donc par son intermédiaire, les Landes voyagent", se réjouit Monique Dechambre, la responsable du mécénat du festival Arte Flamenco.