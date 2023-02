Des danseuses sourdes sur scène ressentent les "Quatre saisons" de Vivaldi à l'aide de gilets vibrants

Depuis plusieurs mois, douze danseurs amateurs d'Aurillac préparent soigneusement leur chorégraphie hip-hop au rythme des concertos baroques d'Antonio Vivaldi, revisités pour l'occasion. Parmi ces jeunes interprètes, deux sont sourdes ou malentendantes et ressentent la musique grâce à des gilets vibrants.

Sur scène, les jeunes danseurs amateurs ne semblent faire qu'un, et pourtant deux d'entre eux sont sourds ou malentendants. Sandrine et Marie-Claire ressentent les vibrations de la musique grâce à un gilet spécial qu'elles portent lors des répétitions et des représentations. Un équipement ingénieux qui permet d'atténuer le handicap le temps de quelques mouvements chorégraphiés. "Le système vibratoire est sur les épaules et dans le dos. Il faut bien le plaquer, pour qu’il soit près du corps et qu’elles ressentent les vibrations. On allume le récepteur et les danseuses reçoivent le signal grâce au régisseur", souligne la présidente de l'association Savalaure.

France 3 Auvergne : L. Theodore / L. Verbiguie / L. Aubisse

"Je me sens tellement bien. J'adore danser sur scène avec le gilet, ressentir la musique", confie Marie-Claire, atteinte de surdité. Une expérience sensorielle que partage également avec plaisir Marie-Claire : "J'entends un peu avec le gilet, c'est beaucoup mieux". D'autres technologies du genre donnent également l'occasion à des personnes sourdes ou malentendantes de pouvoir assister à des spectacles musicaux ou de danse.

Vivaldi réorchestré

Les Quatre saisons de Vivaldi ont été repensées par la cheffe d'orchestre Solrey. "Il n’y a plus de violon solo majeur mais un ensemble de cordes qui se répartit tous ces solos, plus une grande partition attribuée à la partition. Cela permet de donner aux malentendantes, au travers des gilets, toutes les vibrations pour qu’elles puissent danser", explique-t-elle.

Un travail de danse guidé par le collectif hip-hop clermontois Supreme Legacy qui construit la chorégraphie avec les douze danseurs amateurs. Une version de Vivaldi 2.0 qui sera présentée au public fin avril, au Sismographe, à Aurillac.