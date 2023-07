Des cours de voguing ouverts à tous et en plein air à la Gaîté Lyrique avec Vinii Revlon

La Gaîté Lyrique organise des cours de danses non-académiques gratuits et en accès libre, dans le cadre de la Gaîté l’été, les samedis de juillet à Paris. On a assisté au workshop de voguing, danse emblématique de la communauté ballroom avec Vinii Revlon.

Sur le parvis de la Gaîté Lyrique, lieu devenu emblématique de la scène ballroom en Europe, curieux et amateurs de danse attendent sagement le début de l’atelier voguing dirigé par Vinii Revlon. Nés à Harlem dans les années 1920, la scène ballroom et le voguing sont portés par les communautés racisées particulièrement les communautés noire et latino.

Danse politique, le voguing est reconnaissable par la pose-mannequin incarnée par les photos du magazine américain Vogue dans les années 1960 ou les défilés de mode. Le voguing est surtout une danse contestataire, l’une des réponses les plus fortes et célèbre à l’homophobie et la transphobie. La Gaîté Lyrique organise dans le cadre de la Gaîté l’été, des ateliers d’initiation aux danses non-académiques en accès libre.

"Work, pose, serve !"

Le public venu assister au cours est éclectique. Jeunes, touristes, un père de famille et ses enfants, en tenues de sport, en cuissardes, avec des lunettes de soleil ou un durag (foulard historique de la communauté afro-américaine), le but est de se sentir bien dans sa peau. C’est d’ailleurs la posture à adopter pour bien voguer, car la danse est une célébration de soi. Vinii Revlon, se présente à ses élèves du jour et commence par un échauffement des articulations, sursollicitées en voguing. La très grande majorité n’a jamais pris de cours de vogue.

Il y a plusieurs types de vogue. Le old-way, le new-way, et le vogue fem, le plus populaire, qui sera enseigné aujourd’hui. Comme son nom l’indique il s’agit d’une danse plus féminine que les autres, avec des lignes de corps beaucoup moins rigides et linéaires. Le vogue fem est composé de cinq éléments fondateurs de la danse. Trois d'entre eux seront enseignés aujourd’hui.

FRANCEINFO Yemcel Sadou

Le premier est le catwalk qui désigne la manière dont le danseur va se déplacer dans l’espace. Le public a le sourire aux lèvres et adopte très vite l’attitude et les mouvements. Vinii enchaîne avec le deuxième élément, la hand performance, la danse des mains emblématique du genre. Au rythme du DJ Missy DK qui fait résonner le vogue beat, et Fantasia 007 au micro, tout le monde se déhanche, pose et se laisse posséder par la fierce attitude. " Work, pose, serve !"

Célébrer la différence

Un véhicule de la Mairie de Paris chargé de nettoyer les rues passe en plein milieu du cours. Le cours attire les passants qui s’arrêtent pour filmer. Vinii enseigne le dernier élément, le duckwalk, un catwalk au sol qui donne du fil à retordre aux élèves. Tout le monde finit dans une performance générale merveilleusement bien réussie, comme si chaque élève avait vogué toute leur vie.

FRANCEINFO Yemcel Sadou

" J’ai adoré, ça pousse à la confiance en soi", confie Karine, étudiante de 21 ans en école de commerce. " Je connais l’ambiance de la communauté que je connais grâce aux réseaux sociaux", ajoute-t-elle.

Vinii Revlon donne des ateliers depuis 2015, et depuis trois ans à la Gaîté Lyrique. " Ce n’est pas vraiment un cours, on vient faire la fête et se célébrer" Pour lui, c’est surtout une porte d’entrée pour expliquer l’histoire de la communauté ballroom, créatrice du voguing. " Je veux rendre les gens plus intelligents. Je ne veux plus que les gens se sentent gênés ou dérangés par la communauté LGBTQIA+ qui se célèbre."

"Notre maison, nos règles"

L’accès au grand public de danses considérées comme underground et réservées à certaines communautés, permet d’engager une discussion sur les discriminations. " Certains membres de notre communauté souffrent, ont eu du mal à s’assumer et se sont parfois suicidés. Entrer dans la communauté ballroom à travers le voguing permet de comprendre notre histoire."

Le danseur de vogue Vinii Revlon et les participants d'un atelier de vogue gratuit et ouvert à tous, le samedi 22 juillet à la Gaîté Lyrique (FRANCEINFO Yemcel Sadou)

L’ouverture sur les autres est essentielle pour le danseur de vogue qui a participé à la compétition télévisée américaine Legendary, avec la house of Revlon, arrivée en demi-finale. " On organise une tournée de balls (compétition géante de la communauté ballroom ou les danseurs et performeurs s’affrontent ndlr) dans toute la France, parce que la communauté n’est pas seulement qu’à Paris. Queer is everywhere. C’est important d’avoir des espaces où l’on est représenté."

Vinii rappelle l’importance du respect des règles : " Notre maison, nos règles. Tout le monde reste le bienvenu dans le respect de notre authenticité." La communauté ballroom est plus que jamais prête à conquérir le monde et à défendre son histoire à travers ses gardiens modernes.