Culture : le spectacle Casse-Noisette façon hip hop de Blanca Li à l’affiche à la Villette

Pour Blanca Li, le plus grand challenge de la présidence de la Grande Halle de la Villette est "de réaliser le rêve que j’ai donné à ce parc, encore plus de vie, plus de joie et de créer des événements populaires, festifs et culturels". La danseuse et chorégraphe franco-espagnole occupe ce poste depuis quelques mois. Elle est la chorégraphe du spectacle Casse-Noisette façon hip hop. "Et si je faisais ce classique de la danse mais pas avec de la danse classique mais avec une autre danse ?", s’était-elle interrogée. L’idée du hip hop est alors venue.

"Ils apportent une énergie qui est unique"

"La plupart des danseurs que j’aime, surtout dans le hip hop, ce sont des danseurs qui sont autodidactes", a expliqué Blanca Li. "Ils apportent une énergie qui est unique à la danse de la rue et qui est merveilleuse selon moi", a-t-elle ajouté. La chorégraphe apprécie notamment le fait qu’ils ne soient pas formatés et habitués à travailler ensemble.

