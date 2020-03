Confinement : un battle virtuel oppose des amateurs à des stars de la break dance à 15 heures

Il est organisé par l'association "Mouvement Hip Hop Alençon".

Pendant le confinement les battles continuent. L'association "Mouvement Hip Hop Alençon" dans l'Orne organise pour la deuxième semaine consécutive un battle virtuel cet après-midi à 15 heures. Il permettra à des amateurs de se confronter à des spécialistes étrangers de la discipline.

Il faut bien le dire, Damien Guillet alias MogWhy et ses amis de l'association Mouvement Hip Hop Alençon étaient inquiets de voir plusieurs manifestations de hip-hop annulées du fait du confinement. C'est "pour garder une dynamique dans la culture hip-hop" qu'ils ont eu l'idée d'organiser ce battle virtuel retransmis en direct sur les réseaux sociaux.

Pour ce "Battle C19 #2", quatre danseurs amateurs sélectionnés sur leurs prestations envoyées en vidéo affronteront quatre breakers renommés internationalement.

Les têtes d'affiche de la Virtuel Battle C19#2 ("Mouvement hip-hop Alençon")

Cela donne la chance à n'importe quel danseur de se dire j'ai ma chance, même virtuellement face à une tête de la danse hip-hopDamien Guillet alias "MogWhy"Président de l'association "Mouvement hip-hop Alençon"

Jessy Wong pratique le break dance depuis neuf ans. Il a participé au premier batlle la semaine dernière.

On n'est pas là pour le côté performance. C'est plus le délire de partager un bon moment ensemble et de continuer à faire vire cet art et cette culture.Jessy Wong

Cet après-midi, à partir de 15 heures les battles vont s'enchaîner pendant deux heures deavant les internautes connectés.