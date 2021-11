"Complètement jetés !" : le danseur François Alu dans un seul-en-scène qui déménage

"Il avait l’air tellement plus heureux qu’à l’Opéra", s’exclame une jeune fille qui vient d’assister au premier seul-en scène de François Alu, danseur virtuose et charismatique de 27 ans, un peu à l’étroit sous les ors du Palais Garnier.



Danseur... et comédien

Ce soir-là, dans la vaste salle du Trianon à Paris, les nombreux fans de François Alu sont là, prêts à embarquer avec lui pour une destination inconnue et ils n’ont pas été déçus ! "La place qu’on se crée vaut bien plus que celle que l’on vous donne", claironne le danseur après un premier solo flamboyant, ovationné par un public acquis. Pendant une heure vingt, Alu va révéler ses multiples facettes avec un vrai tempérament, certes de danseur, mais pour la première aussi de comédien.



Fançois Alu (JULIEN BENHAMOU) A intervalles réguliers un bras mécanique surgit des coulisses avec un courrier de spectateur qui égratigne, encourage ou félicite le danseur. Effet comique assuré. Alu réagit avec bagou, se démultiplie, entrecoupe ses interventions d’autres solos empruntant aussi bien au hip-hop qu’à la danse classique ou contemporaine. "Applaudissez-moi encore un peu !", lance-t-il goguenard sans reprendre son souffle.

Kaléidoscope de personnages

Nous aurons droit à un kaléidoscope de personnages, drôles ou pathétiques, du prof de danse maniéré et exigeant, au cochon-singe Féodor, en passant par un chorégraphe international ou un directeur d’une grande institution au jargon aussi pompeux qu’incompréhensible. Derrière le rire, Alu questionne l’identité, la nécessité de vivre avec ses contradictions et "toutes ses petites voix" qu’iul a dans la tête, nous confesse-t-il.

François Alu (JULIEN BENHAMOU)

C’est une mère professeur de danse et un documentaire sur Patrick Dupont, qui ont fait naître, dès 6 ans, sa vocation. Suivront l’école de danse du ballet de l’Opéra de Paris et rapidement le titre de premier danseur en 2013. Le titre d’étoile échappe pour l’instant au jeune prodige qui a tant de mal à se plier aux règles et qui s’est fait connaître du grand public en rejoignant cette saison le jury de l'émission Danse avec les stars, en remplacement de son mentor… Patrick Dupont, décédé l’an dernier.

Un fou de danse débridé et frondeur

Son seul-en-scène, en forme de catharsis, dessine un portrait d’un fou de danse, débridé et frondeur, plus attiré par les solos qu’il peut marquer de son empreinte avec sa technicité et sa folle énergie que par les portées de ballerines classiques. Un artiste qui assume désormais haut et forts ses contradictions, son appétit pour toutes les disciplines et pour la bonne bouffe, son rejet des carcans et des codes poussiéreux. Assumant son besoin d’être au centre de la scène et surtout… bien éclairé !

François Alu (JULIEN BENHAMOU)

"C’était génial, un équilibre parfait entre l’humour et la danse", "Il est fait pour faire rire les gens !", témoignent Chloé et Alice, 20 ans, à la fin du spectacle. "Au départ on est un peu interloqué et après on est à fond dedans, il a une multitude de talents, on ne voit pas le temps passer", ajoute une autre spectatrice. "C’est l’envers du décor du monde de la danse, traduit et par le corps et par la parole", se réjouit Anna, danseuse.



Au-delà de la séduction et de la sympathie qu’il dégage, ce spectacle nous interroge sur la direction que le brillant jeune homme va donner à sa carrière : travailler aussi les purs pas-de-deux classiques où il ne s’est jamais vraiment senti à l’aise, ou partir explorer d’autres chemins de la danse et pourquoi pas de la comédie…



"Complétement jetés" de et par François Alu

Trianon à Paris le 14 novembre 2021

Théâtre Fémina à Bordeaux le 21 novembre 2021

3e-etage.com

facebook.com/3eEtage

François Alu, seul-en-scène (DR)

Lundi 8 novembre 2021 à 20h30

Dimanche 14 novembre 2021 à 18h

Le Trianon, Paris

Dimanche 21 novembre 2021 à 18h

Théâtre Femina, Bordeaux

Réservations : store.3e-etage.com / 07 82 27 29 30