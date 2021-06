Biennale de la danse de Lyon : l'onde de choc de la nouvelle création de Dimitris Papaioannou secoue le festival

Autant le dire tout de suite, la nouvelle pièce chorégraphique de Dimitris Papaioannou n'a rien d'une sieste estivale. Transverse Orientation, présentée en première mondiale à la Biennale de la danse de Lyon, ne laisse aucune place au repos de l'âme.

Une fois encore le plasticien des corps qui convoque les figures mythologiques, d'hier et d'aujourd'hui, agite les consciences et offre sur un plateau une oeuvre puissante.

TRANSVERSE ORIENTATION (2021) / a new work by Dimitris Papaioannou / trailer from Dimitris Papaioannou on Vimeo.

Jeux de pouvoir

Avec ses huit interprètes internationaux, Dimitris Papaioannou monte et démonte un empire où tous les sens s'entrechoquent, où le discours philosophique interroge l'essence même de l'être.

Formé aux arts plastiques et à la scénographie, le chorégraphe grec appréhende une fois encore la création par l'image. Chaque tableau de Transverse Orientation est composé de scènes profondément énigmatiques. "Transverse Orientation" nouvelle création de Dimitris Papaioannou (Julian Mommert) Il y a d'abord ces grandes figures sombres qui se balancent avec élégance ou se cognent dans un immense mur blanc. Des personnages aux corps trop grands, serrés dans des costumes noirs que ne renierait pas le chorégraphe Josef Nadj. Des situations absurdes et poétiques visitées par les chimères du passé ou les figures mythologiques de la Grèce antique.

Ainsi voit-on un taureau indomptable débouler sur le plateau. Manipulée par six hommes, la créature monstrueuse se laissera pourtant apprivoiser et ne quittera plus la scène. Comme un totem rassurant, elle observe ces personnages se débattre dans un environnement hostile. Tantôt réduits à néant, tantôt glorifiés par une victoire éphémère. Car c'est bien de la quête du pouvoir dont il est question.

Mises à nu

Il y a des mises à mort. Il y a des mises à nu. "J’utilise abondamment la nudité comme moyen d’expression, non comme une part de la beauté humaine, non comme une référence à la nature. La façon dont j’expose les corps, spécialement ceux des hommes, la façon dont j’idéalise le corps nu, fait certainement référence à mes origines. Une partie de mon héritage de la statuaire grecque considère que la sensualité et la spiritualité passent par le corps absolument nu. Je ne cherche pas à évoquer la sexualité mais inévitablement elle vient à l’esprit. Moi, je fais, les autres jugent", détaille Dimitris Papaioannou.

"Transverse Orientation" du chorégraphe grec Dimitris Papaioannou (Julian Mommert)

Utilisés comme des instruments, les corps musclés des danseurs sont mis à rude épreuve. "Il faut qu’ils soient capables de donner quelque chose de juste d’eux-mêmes... Je leur apporte des matériaux : peinture, papier, eau, plastique, métal, formes, échelles, tout ce qui peut bouger, faire du son, faire réagir le corps", explique encore le chorégraphe. Ainsi, les portes se ferment, les accessoires se liguent contre les êtres, les plaques se dérobent, chez Papaioannou le décor est un personnage à part entière.

Le chaos sur scène

Il y a dans l'œuvre de Dimitris Papaioannou, cette prégnance à explorer les désordres du monde. Cette nouvelle œuvre ponctuée par la musique de Vivaldi plonge une fois encore dans les déboires de l'humanité. Des entrailles du taureau naissent des créatures aussi monstrueuses que pures. Mi-homme, mi-femme, minotaure ou homme-sirène, toute cette petite communauté s'empare de ce qui lui reste pour construire un royaume ou fuir une hypothétique menace.

S'emparant de blocs en polystyrène, les voici juchés sur une fragile embarcation rappelant Le radeau de la Méduse. Papaioannou convoque des métaphores intimes, angoissantes et en même temps éblouissantes de beauté. Son théâtre physique qui engage pleinement les corps de ses interprètes produit de puissantes émotions.

Les chimères de "Transverse Orientation" (Julian Mommert)

Un long rêve de deux heures

Chaque tableau élaboré comme une peinture s'appuie sur la construction et la destruction d'une tour de Babel en devenir jusqu'au démantèlement final du plateau.

Comme un long rêve de deux heures, Transverse Orientation alterne de purs moments de grâce à d'autres littéralement terrifiants. "J’essaye de mettre en jeu des idées autour de cauchemars, de rêves érotiques et de filiation, quand l’acte de détruire les modèles anciens est suivi de la redécouverte de leurs valeurs. Il faut alors se positionner par rapport à ses ancêtres et réévaluer certains principes contre lesquels nous devions nous insurger dans notre jeunesse." déclare-t-il à notre confrère Thomas Hahn.

Depuis trente-cinq ans, Dimitris Papaioannou se consacre à la création d’œuvres scéniques allant de la plus petite à la plus grande échelle possible (jusqu’à la création de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004). Depuis 2015, ses spectacles font le tour du monde. En 2017, il présente The Great Tamer au Festival d’Avignon. Avec Since She, il devient le premier artiste, en 2018, à créer une nouvelle œuvre intégrale pour le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Il crée Ink durant l’été 2020, en pleine pandémie. Avec Transverse Orientation, le chorégraphe signe une nouvelle œuvre d’art total qui ne laisse personne indifférent, que l'on soit entièrement séduit ou au contraire déstabilisé par le manque de danse ou la longueur de la représentation.

"Transverse Orientation" conception Dimitris Papaioannou du 2 au 6 juin, TNP Villeurbanne/Biennale de danse de Lyon

Les 2 et 3 juillet, Le Corum, Montpellier danse

INK, Dimitris Papaioannou 20 au 25 juillet La Fabrica, Festival d’Avignon