Argentine : le légendaire danseur de tango Juan Carlos Copes est mort des suites du Covid-19

Le danseur et chorégraphe argentin Juan Carlos Copes est mort des suites de complications liées au Covid-19, a annoncé sa famille samedi 16 janvier. La légende du tango était âgée de 89 ans. "Tout est allé très vite, mon père est mort.... Il brillera toujours au milieu des étoiles et pour toujours dans l'histoire du tango dansé", a annoncé sur Facebook sa fille, Johana Copes. L'octogénaire avait contracté la maladie en décembre.

Né le 31 mai 1931 à Buenos Aires, Juan Carlos Copes avait fait connaître le tango comme un style chorégraphique à part entière et amené cette danse populaire jusque sur les grandes scènes internationales. Il avait formé un couple de tango légendaire avec Maria Nieves. Ils avaient été mariés de 1964 à 1973, mais avaient continué de danser ensemble jusqu'en 1997. "Je savais que j'avais trouvé mon Stradivarius", avait-il dit à l'AFP en 2016 en évoquant leurs débuts. Johana Copes a suivi les traces de son père et a été pendant près de vingt ans sa partenaire de danse.

Le "tanguero" avait mis fin à sa carrière en 2015. "Il a brillé sur les enseignes lumineuses de Broadway et a été applaudi en Europe. Il a formé un couple de danseurs inoubliable avec Maria Nieves et a monté des spectacles uniques", a salué sur Twitter le ministère argentin de la Culture. "Nous disons au revoir au grand Juan Carlos Copes, légende du tango dansé (...) chorégraphe, formateur de générations d'artistes et qui a apporté des spectacles de tango innovants au monde entier", a ajouté ProTango Argentina, une des plus grandes associations de promotion de cette danse.