Costumes de scènes, sculptures, mobilier : la mémoire d'un music-hall alsacien aux enchères

Couple mythique de la scène culturelle alsacienne, Dinah Faust et Germain Muller ont collectionné quantité d'objets dont une grande partie vient d'être vendue aux enchères à Entzheim près de Strasbourg.

A eux seuls ils représentent toute une époque, un demi-siècle d'histoire alsacienne qui débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dinah Faust et Germain Muller ont ensemble marqué la scène artistisque régionale. Comédienne, chanteuse et danseuse, Dinah Faust devient dans les années 40 la muse de Germain Muller. Lui-même acteur et humoriste puis homme politique engagé localement, il fonde en 1946 à Strasbourg le cabaret bilingue Le Barabli. Une institution où durant quatre décennies on mania l'art de la satire en français et en alsacien.



L'intimité d'un couple mythique

De cette histoire il subsiste quelques 300 objets tout juste vendus aux enchères. Costumes de scènes, sculptures, mobilier ou encore documents d'archives et photographies anciennes, les souvenirs de toute une vie ont été confiés à l'hôtel des ventes des notaires d'Entzheim près de Strasbourg. Germain Muller est décédé il y a maintenant 25 ans mais son épouse Dinah Faust âgée aujourd'hui de 92 ans, les avaient conservés. C'est l'un de ses fils qui a contacté l'hôtel des ventes alsacien. "C'était important pour nous de vendre cette collection, affirme Marie-Claire Lubin, directrice de l'hôtel des ventes. On a l'impression que Dinah Faust et Germain Muller sont avec tous ces objets présentés aujourd'hui."

Germain Muller, on lui doit beaucoup. C'est tout un patrimoine qui est là.un Alsacien présent à la vente aux enchères

Parmi la centaine d'acheteurs réunis à la salle des ventes, des collectionneurs mais aussi beaucoup de particuliers, émus de redécouvrir à cette occasion les années fastes du couple mythique. Comme une plongée dans l'intimité de deux artistes qui continuent de marquer les mémoires. "J'ai été intéressée tout de suite. C'est émouvant, confie une acheteuse alsacienne. Les souvenirs, c'est ça qui m'a attirée." Cette vente à la valeur essentiellement historique a malgré tout rapporté plus de 30 000 euros à Dinah Faust.