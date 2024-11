"Hello, Dolly!" : le retour d'une Américaine à Paris

Le personnage de Dolly a été incarné sur scène et au cinéma par Barbra Streisand, Bette Midler, Annie Cordy et Nicole Croisille.

La pétillante Dolly Gallagher, capable de transformer les célibataires les plus récalcitrants, fait une entrée triomphale à Paris dans une production maison, avec un casting international. Cette héroïne de la comédie musicale, incarnée sur scène et au cinéma par Barbra Streisand, Bette Midler, Annie Cordy et Nicole Croisille, débarque après Cabaret et Le Rocky Horror Show, poursuivant l'exploration des comédies cultes du théâtre du Lido.

Le théâtre fête ainsi le 60e anniversaire de Hello, Dolly!, un classique immortalisé par Louis Armstrong, qui a transformé la chanson-titre en un standard du jazz, jusqu'au 5 janvier 2024.

Affiche britannique pour la comédie musicale de Gene Kelly "Hello, Dolly!" (1969) avec (de gauche à droite) Barbra Streisand, Michael Crawford et Walter Matthau. (MOVIE POSTER IMAGE ART / MOVIEPIX / GETTY IMAGES)

Créée en 1964 à Broadway, Hello, Dolly! a vu ses chansons interprétées par des légendes du jazz et de la musique populaire comme Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Judy Garland ou Frank Sinatra.

Jean-Luc Choplin, ancien directeur du théâtre du Châtelet et actuel directeur artistique du théâtre du Lido, souligne l'impact de la musique : "Hello, Dolly! fait partie des grands tubes de la comédie musicale. C’est une œuvre immédiatement mémorisable, conçue par Jerry Herman pour marquer les esprits." Après avoir mis en scène des spectacles incontournables comme 42nd Street, West Side Story, An American in Paris et Singin' in the Rain, il ajoute : "Hello, Dolly! était la grande comédie musicale que je n'avais pas encore montée. Le nouveau Lido, avec sa scène avancée qui favorise la proximité avec le public, est parfaitement adapté à ce genre de spectacle. Et l’héroïne, une meneuse de revue, s’y prête tout à fait."

Le théâtre du Lido, une nouvelle ère

Présentée en version originale avec sous-titres en français, Hello, Dolly! transporte les spectateurs dans l’atmosphère pittoresque de la banlieue new-yorkaise du XIXe siècle, avec ses robes à crinoline et ses redingotes. Le décor ingénieux, composé de balustrades mobiles, permet de naviguer aisément entre différents lieux, du saloon aux salons élégants, en passant par la boutique de Horace Vandergelder, un marchand de graines grincheux qui sollicite l’aide de Dolly, experte en marieuses.

L'intrigue se tisse autour de quiproquos enjoués, rythmes de chansons et chorégraphies impeccables, le tout porté par un orchestre en direct dirigé par Nigel Lilley, professeur à la Royal Academy of Music de Londres.

La mise en scène de cette nouvelle version de Hello, Dolly! est confiée à Stephen Mear, metteur en scène britannique renommé pour ses productions de Mary Poppins à Londres. Il dirige une troupe de 30 artistes, alliant chanteurs, danseurs et musiciens. Caroline O'Connor, star de Broadway et du West End, incarne Dolly, un rôle qu’elle rêvait d’interpréter, comme le confie Jean-Luc Choplin : "Caroline m’avait avoué rêver de jouer Hello, Dolly!. Je n’aurais pas monté cette production sans elle !" Cette dernière avait déjà brillé au Châtelet dans Sweeney Todd de Stephen Sondheim.

Avec son orientation vers le théâtre musical en version originale, le théâtre du Lido vise à attirer aussi bien les Parisiens que les touristes, et Jean-Luc Choplin se réjouit des "fréquentations excellentes et des réservations exceptionnelles", envisageant même une prolongation de la production, avant de l'exporter en Australie.