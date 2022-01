Pour les 400 ans de Molière, un "Tartuffe" noir et sulfureux secoue la Comédie-Française

Georges Forestier, grand spécialiste de Molière, a restitué comme un archéologue la première version de Tartuffe en 3 actes et non en 5, qui fut censurée dès le lendemain de sa création car trop satirique à l'égard des dévots et de la religion. C’est de cette version, Le Tartuffe ou l'hypocrite, qu’Ivo van Hove s’empare avec volupté et violence : exit les scènes entre les amoureux Valère et Marianne, exit l’épilogue en forme de coup de théâtre invraisemblable et de courbette à Louis XIV pour obtenir l’autorisation de jouer la pièce. La relation entre Tartuffe (Christophe Montenez) et Elmire (Marina Hands) devient le centre de l’intrigue et ouvre, selon Ivo van Hove, sur tous les possibles.



Dans un décor presque nu ouvert sur toute la machinerie du plateau, Orgon et sa suivante Dorine extraient d’un amas de hardes un clochard qu’ils vont déshabiller, laver, et vêtir d’un élégant costume. Ce mendiant n’est autre que Tartuffe, on ne sait comment il est arrivé là mais il va faire partie de la famille, et en amplifier les dysfonctionnements jusqu'à l'implosion.

Un combat

Comme pour se préparer au combat qui va suivre, les comédiens se saluent, encadrant un grand carré blanc symbolisant un tatami. Au centre, Madame Pernelle, mère d’Orgon, emplit l’espace de sa terrible diatribe contre sa bru et sa famille, accusées d'être trop frivoles. Une inquiétante Claude Mathieu incarne cette vieille femme habitée par les préceptes dévots de Tartuffe, vigie sans états d’âme de l’ordre en place et d’une sorte de dictature religieuse. Elle forme avec Orgon le clan des conservateurs contre les progressistes.



Orgon, un homme qui voit ses valeurs disparaître (une femme qui s'éloigne, un fils qui va se marier), trouve en Tartuffe une sorte de compagnon, d'ami dans toute son ambiguité, les deux étant réunis par cette dévotion excessive. Orgon est incarné par un Denis Podalydès hagard et étonnant dans la soumission à Tartuffe.

Orgon (Denis Podalydès) et Elmire (Marina Hands) en scène de ménage devant Dorine (Dominique Blanc), Damis (Julien Frison, et Cléante (Loïc Corbery) (Jan Versweyveld) Car Tartuffe, dans la version d'Ivo van Hove, est un homme jeune et séduisant,

son entrée dans un halo de feu sur la galerie qui surplombe la scène est spectaculaire. Orgon est évidemment aussitôt fasciné par ce personnage, entre mage et gourou, qu'il voudrait prendre comme directeur de conscience mais ici Tartuffe regarde tout de suite ailleurs en s’éprenant d’Elmire, la femme d'Orgon, faisant sonner le fameux vers : "Pour être dévot je n’en suis pas moins homme" (subtil et dérangeant, Christophe Montenez).

Percutant