Justice : une enquête pour violences volontaires ouverte contre un acteur de la Comédie-Française

Marie Coquille-Chambel, animatrice d'une chaîne YouTube sur le théâtre, affirme avoir été frappée violemment à trois reprises, aux genoux et au visage. La Comédie-Française s'est dite "choquée".

Une enquête pour violences volontaires par ex-conjoint ou ex-partenaire, visant un acteur de la Comédie-Française, a été ouverte vendredi 3 juillet, et confiée au commissariat du 20e arrondissement de Paris. Une jeune femme, Marie Coquille-Chambel, a porté plainte pour avoir été frappée violemment à trois reprises par ce comédien, a appris franceinfo, mardi 7 juillet, auprès du parquet de Paris.

La Comédie- Française se dit "choquée"

Sur sa page Facebook et dans une série de tweets, Marie Coquille-Chambel, qui anime une chaîne YouTube sur le théâtre, Plain Chant, avait affirmé lundi 29 juin avoir porté plainte après avoir été frappée violemment à trois reprises par un acteur qu'elle n'identifie pas mais qui, selon elle, l'a également menacée de mort.

J'ai été frappée le 6 mars, le 26 mars et le 2 mai. Coups de poings au visage, dans les côtes, dans le dos quand j'étais à terre, coups de livres, de chaussures. Il m'a tirée par les cheveux dans tout son appartement. Il m'a jetée au sol. Il a tenté de m'étrangler et a laissé des marques sur mon cou. J'ai des enregistrements audio où il me menace de mort", avait indiqué la YouTubeuse qui a publié des photos d'elle montrant des bleus sur ses genoux et une blessure aux lèvres.

"La Comédie-Française est profondément choquée à la découverte des faits de violence insupportables attribués à l'un de ses salariés. Elle les condamne avec la plus grande fermeté et prendra toutes les mesures qui s'imposent", avait réagi l'institution dans un tweet.