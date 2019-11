VIDEO. "J’ai essayé de briser une omerta" : l'ex-dompteur André-Joseph Bouglione milite contre les animaux sauvages dans les cirques

André-Joseph Bouglione a définitivement raccroché le fouet. Depuis plus de deux ans, l'ancien dompteur a même décidé de militer pour l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. "C'est une omerta que j'ai essayé de briser, que j'espère avoir brisée, en tout cas j'y travaille encore. Tout simplement, pour les animaux", explique-t-il à franceinfo. Et son engagement commence à porter ses fruits. La ville de Paris s'est engagée, vendredi 15 novembre, à ne plus donner "aucune autorisation" d'installation dès 2020 aux cirques qui présenteront des spectacles avec animaux sauvages.

Depuis tout petit, j'ai toujours été témoin de problèmes dans certains établissements. André-Joseph Bouglione à franceinfo

Ce descendant d'une des plus illustres familles du cirque français a vu ces animaux "sur des parkings de zones industrielles, de supermarchés, sur du goudron, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente ou même en pleine canicule".

"On m'a insulté, on m'a intimidé"

Ces prises de positions publiques lui ont aussi valu quelques inimitiés dans le métier. "On m'a appelé pour m'inviter à me battre. On m'a insulté. On m'a intimidé. On m'a dit que si je continuais à tenir ce discours, les choses allaient très mal se passer pour moi, ma femme, mes enfants, voire mes petits-enfants", raconte-t-il.

Mais le mouvement contre les animaux dans les cirques semble prendre de l'ampleur. A la fin de l'année 2018, une quarantaine de pays dans le monde, dont 28 en Europe, avaient déjà proscrit partiellement ou totalement les cirques avec ménagerie. La ville de Paris a d'ailleurs enjoint le gouvernement à lui emboîter le pas.