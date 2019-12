"Corteo", la féerie poétique et clownesque du Cirque du Soleil en tournée

Le Cirque du Soleil est en tournée européenne avec son spectacle "Corteo", procession joyeuse et poétique qui met en scène les funérailles d'un clown.

Créé à Montréal en 2005 par le Cirque du Soleil, le spectacle Corteo revient enchanter le public avec une tournée européenne qui repassera par la France à partir du 21 février 2020.

Corteo (qui signifie Cortège en italien) raconte l'histoire d'un clown qui imagine ses funérailles, qu'il veut joyeuses et fantaisistes. Ses souvenirs vont lui permettre de convoquer une ribambelle de personnages hauts en couleurs, qui sont en fait les amis du cirque où il travaillait.

Le Cirque parle du cirque

"Corteo est un spectacle profondémment dédié au cirque", souligne Daniele Finzi Pasca, son créateur et metteur en scène. (il est aussi le créateur des spectacles Rain, Nebbia et Nomade pour le Cirque Éloize, Les cérémonies de clôture des JO de Sotchi et de Turin).

C'est une fête qui raconte le conte de l'amitié, du plaisir de travailler et de rêver ensemble.Daniele Finzi PascaCréateur de Corteo

Cirque du Soleil - Corteo au The BB&T Center, Sunrise, USA - 24 Juillet 2019 (LARRY MARANO/REX/SIPA / SHUTTERSTOCK)

Prouesses et poésie

Une fois de plus, Le Cirque du Soleil offre un grand spectacle qui ne se limite pas à des prouesses techniques et acrobatiques. Poésie et féérie sont au rendez-vous grâce aux 51 acrobates, musiciens, chanteurs et acteurs qui composent la troupe.

Pour eux, Corteo est une vraie performance d'acteur comme le rappelle Marie-Christine Menard, une des artistes de Corteo : "Dans beaucoup de spectacles du cirque du soleil les visages sont cachés, les gens sont derrière de gros costumes, de gros maquillages."

Nous, nos expressions faciales font partie du spectacle. Tu as moins le droit à l'erreur, les gens vont savoir que c'est toi.Marie-Christine MenardArtiste Corteo

Cirque du Soleil - Corteo au The BB&T Center, Sunrise, USA - 24 Juillet 2019 (LARRY MARANO/REX/SIPA / SHUTTERSTOCK)

Créer de la beauté

Il flotte un air de fête foraine, avec tout ce que cela peut avoir de démesuré, tourbillonnant et de profondément humain. La mise en scène mêle ainsi le grand et le petit, le ridicule et le tragique, la magie de la perfection et le charme de l’imperfection.

Il y a aussi des détails qui passent peut-être inaperçus aux yeux du spectateur mais qui participent à la magie du spectacle. "Si on regarde la scène", explique Daniele Finzi Pasca, "on voit le labyrinthe de la cathédrale de Chartres qui est dessiné au sol. Toutes les proportions, les couleurs, les costumes respectent les couleurs des vitraux de Chartres. Personne ne le sait et on n'a pas besoin de le savoir, mais derrière ça, il y a comme un besoin de réussir à créer de la beauté".

Cirque du Soleil - Corteo à l'Accorhotels Arena - Décembre 2019 (M. Tafnil / France Télévisions)

Un spectacle renouvelé

Et que ceux qui ont vu Corteo en 2005 ne se privent pas du plaisir de retourner voir ce spectacle. Dans la version actuelle, il y a la nouveauté de l'espace. Le cadre de scène a été ouvert et grâce aux nouvelles technologies, on peut désormais faire voler dans des formes plus surprenantes encore tous les anges qui peuplent le spectacle.